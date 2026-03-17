Phó Thủ tướng thông tin kế hoạch thực hiện lương cơ sở mới, tăng 8% từ 1/7

Đây là nội dung phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ chiều 17/3.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ chiều 17/3.

Thông tin rõ thêm về việc thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ ngày 1/7, chỉ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở cùng các khoản trợ cấp của các đối tượng có liên quan. Trong đó, lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh 8% từ 1/7.

Bà nhắc nhở, cần phải xây dựng 2 nghị định liên quan để thực hiện những chính sách trên. Cụ thể là xây dựng Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Phương án cải cách tiền lương giai đoạn tới

Định hướng các nội dung thảo luận tại cuộc họp, trước hết, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ làm rõ hơn nhiệm vụ cần thiết tham mưu cho Chính phủ, cấp có thẩm quyền để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nêu yêu cầu rất cao trong thực hiện nhiệm vụ về người có công. Vừa qua, cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đề ra nhiệm vụ cụ thể về tiến độ, thời gian gấp gáp với việc này. Phó Thủ tướng đốc thúc Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ liên quan đến người có công trong năm nay.

Liên quan đến lĩnh vực công chức, viên chức, ngoài chương trình công tác năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu cao hơn với Bộ Nội vụ trong việc tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách mới để đáp ứng yêu cầu cải cách công chức, công vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ.

Vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội cũng là một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý. Bà quán triệt, Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu hoàn thiện về phương án tiền lương đã được đề xuất và định hướng.

Cùng với nhiệm vụ này, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện tổng kết, đánh giá Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Vừa qua, tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Thủ tướng cho biết đã đề xuất bổ sung nội dung này để xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến phương án cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng gợi ý thảo luận sâu về vấn đề lao động, việc làm, cải cách hành chính, xây dựng thể chế…

Đánh giá, xếp loại cơ quan nhà nước, công chức

Tóm tắt các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ năm 2026, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khái quát Chương trình công tác năm 2026 của Bộ có 96 nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ đến cuối quý I/2026.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến giữa tháng 3, theo Thứ trưởng, Bộ Nội vụ được giao thực hiện tổng số 143 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 41 nhiệm vụ và có 102 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Đây chủ yếu là các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực nội vụ.

Trong đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ để trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, trình Chính phủ ban hành 5 nghị định và 2 nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 quyết định. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 2 thông tư; 6 văn bản hợp nhất.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh Bộ đã chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền chuẩn bị các công tác liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện và bảo đảm các điều kiện cần thiết vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đáp ứng yêu cầu hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đi vào nền nếp, ổn định.

Bên cạnh hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý; về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức... Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ về việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới; rà soát thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức để đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031...

Bộ cũng đã tập trung triển khai các công việc bảo đảm duy trì ổn định tình hình quan hệ lao động, tập trung công tác chăm lo đối với người có công...

Ảnh: Thành Đông