Điểm danh 27 doanh nghiệp nợ BHXH trên 10 tỷ đồng ở TPHCM

22.291 đơn vị ở TPHCM nợ tiền BHXH từ 3 tháng trở lên (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

BHXH TPHCM vừa công bố danh sách đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài từ 3 tháng trở lên (số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 28/2, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 9/3).

Theo danh sách này, hiện thành phố có 22.291 đơn vị chậm đóng BHXH với tổng số tiền gần 3.299 tỷ đồng, trong đó có 27 doanh nghiệp chậm đóng BHXH với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Đứng đầu là công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình với số tiền chậm đóng gần 64,4 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 1.158 lao động.

Đứng thứ hai trong danh sách là công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn với số tiền chậm đóng gần 41,5 tỷ đồng. Đây đã là tháng thứ 95 doanh nghiệp này chưa đóng BHXH.

Đứng thứ ba là công ty Cổ phần Trải nghiệm toàn cầu với số tiền chậm đóng là hơn 33,4 tỷ đồng.

Trong số 27 doanh nghiệp chậm đóng BHXH với số tiền lớn trên, công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp chậm đóng kéo dài nhất với số tháng chậm đóng là 120 (10 năm) và số tiền chậm đóng là hơn 13,1 tỷ đồng.

Ngoài 27 doanh nghiệp trên, địa bàn TPHCM còn có 428 đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài với số tiền mỗi đơn vị chậm đóng hơn 1 tỷ đồng.

Sau đây là danh sách 27 doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền lớn do BHXH TPHCM công bố:

Bạn đọc có thể xem danh sách 22.291 đơn vị chậm đóng BHXH trên địa bàn TPHCM trong tháng 3/2026 TẠI ĐÂY.