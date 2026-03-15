120.000 nhân viên y tế thôn, bản có thể được tăng hỗ trợ

Mới đây, Bộ Y tế chủ trì cuộc họp góp ý hoàn thiện hai dự thảo nghị định liên quan đến chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhân lực ngành y tế.

Đề xuất tăng hỗ trợ theo quy mô dân cư

Theo dự thảo, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản sẽ được tính theo tỷ lệ so với mức lương cơ sở. Cụ thể, mức hỗ trợ 0,7 lần lương cơ sở áp dụng đối với thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên hoặc địa bàn khó khăn. Các địa bàn còn lại áp dụng mức 0,5 lần lương cơ sở.

Cách tính này nhằm phản ánh sát hơn khối lượng công việc thực tế của lực lượng y tế cơ sở, đồng thời bảo đảm phù hợp với hệ thống tiền lương hiện hành.

Hiện nay, cả nước có khoảng 120.000 nhân viên y tế thôn, bản và tổ dân phố đang tham gia mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng. Lực lượng này được xem là “cánh tay nối dài” của hệ thống y tế trong công tác tuyên truyền phòng bệnh, quản lý sức khỏe người dân, hỗ trợ tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Hoàn thiện chính sách phụ cấp cho nhân lực y tế

Cùng với chính sách hỗ trợ đối với y tế cơ sở, Bộ Y tế cũng xây dựng dự thảo nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế công lập.

Chính sách này dự kiến áp dụng cho nhiều lĩnh vực như y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, dược - mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, giám định y khoa, pháp y và một số lĩnh vực khác thuộc ngành y tế.

Dự thảo nghị định quy định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng, cách tính phụ cấp, mức hưởng, thời gian hưởng và nguồn kinh phí chi trả. Việc xây dựng nghị định nhằm thay thế và hoàn thiện các quy định hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ nhân lực y tế trong hệ thống công lập.

Theo cơ quan soạn thảo, mức hỗ trợ hiện nay đối với nhân viên y tế thôn, bản còn thấp và chưa ổn định. Tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng nhân viên y tế thôn, bản nghỉ việc hoặc phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở. Vì vậy, việc ban hành nghị định mới được đánh giá là cần thiết nhằm tạo cơ chế chính sách ổn định, góp phần duy trì và phát triển lực lượng y tế cộng đồng.

Tại cuộc họp góp ý, các đại biểu tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức phụ cấp cũng như nguồn kinh phí thực hiện để bảo đảm chính sách khi ban hành có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ, chọn lọc các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính chặt chẽ và khả thi khi triển khai. Đồng thời, cần rà soát kỹ các quy định liên quan đến đối tượng áp dụng, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.