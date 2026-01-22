Người hoạt động không chuyên trách được ưu tiên vào viên chức?

Trong kiến nghị gửi đến Bộ Nội vụ, tỉnh Vĩnh Long đề nghị sớm ban hành các nghị định mới về quản lý, sử dụng viên chức, trong đó cần có chính sách ưu tiên tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào viên chức.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay thực hiện quy định của Luật Viên chức 2025, Bộ sẽ phối hợp các cơ quan có liên quan trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

Nghị định mới này sẽ thay thế các Nghị định 115/2020 và Nghị định 85/2023. Trong đó sẽ quy định cụ thể các đối tượng tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại khoản 2 điều 20 Luật Cán bộ, công chức.

Theo đó, khoản 2 điều 20 quy định, ngoài việc tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp.

Cụ thể, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc được thu hút vào làm việc trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm, đang là viên chức, người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức và các trường hợp khác đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Cũng nhằm tạo liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư, thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Luật Viên chức 2025 quy định hình thức tiếp nhận vào làm viên chức đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp.

Luật bổ sung cơ chế ký hợp đồng đối với chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc hoặc người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm để thực hiện công việc của vị trí việc làm quản lý, điều hành, phát triển đơn vị sự nghiệp công lập hoặc thực hiện công việc của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

Sẽ quy định cụ thể các trường hợp tiếp nhận vào viên chức (Ảnh minh họa: DT).

Tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị cần có chính sách mới, định hướng mới bố trí người hoạt động không chuyên trách để họ được tiếp tục cống hiến cho địa phương.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay thực hiện các Kết luận 163, 186 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã ban hành Công văn 12.

Công văn này hướng dẫn một số nội dung liên quan đến bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thống nhất.

Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2025 quy định tinh giản biên chế, trong đó có quy định giải quyết chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách chịu tác động trực tiếp từ sắp xếp, tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Thời gian tới, trên cơ sở triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ nghiên cứu, hoàn thiện quy định chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm phù hợp với chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu thực tiễn, điều kiện của từng địa phương.