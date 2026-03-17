9 khoản trợ cấp quan trọng tăng theo lương cơ sở

Ngày 9/3, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến sẽ tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026, mức tăng là khoảng 8%.

Lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2.530.000 đồng/tháng.

Tuy lương cơ sở tăng chỉ giúp tăng lương của người lao động khu vực nhà nước nhưng mức lương này cũng là căn cứ để tính nhiều khoảng trợ cấp BHXH, bảo hiểm TNLĐ-BNN nên tất cả người lao động tham gia BHXH đều hưởng lợi.

Khi lương cơ sở tăng, nhiều khoản trợ cấp cũng tăng theo (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

5 khoản trợ cấp BHXH

Khi lương cơ sở tăng, nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng tăng theo, bao gồm: Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau; trợ cấp 1 lần khi sinh con; trợ cấp dưỡng sức sau thai sản; trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất hằng tháng.

Theo Khoản 3 Điều 46 Luật BHXH, mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau bằng 30% mức tham chiếu. Hiện chưa bãi bỏ lương cơ sở nên mức tham chiếu bằng lương cơ sở.

Khi lương cơ sở tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng thì mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau cũng tăng lên từ 702.000 đồng/ngày thành 759.000 đồng/ngày.

Tương tự, trợ cấp một lần khi sinh con, nhận nuôi con nuôi bằng 2 lần mức tham chiếu sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên thành 5.060.000 đồng cho mỗi con.

Trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức tham chiếu. Như vậy, mức trợ cấp mai táng sẽ tăng từ 23.400.000 đồng lên thành 25.300.0000 đồng.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức tham chiếu sẽ tăng lên thành 1.265.000 đồng/tháng; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức tham chiếu sẽ tăng lên thành 1.771.000 đồng/tháng.

4 khoản trợ cấp TNLĐ-BNN

Khi lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1/7, điều đó có nghĩa là nhiều khoản trợ cấp dành cho người lao động bị TNLĐ-BNN do cơ quan BHXH chi trả cũng tăng thêm 8% theo lương cơ sở, bao gồm: Trợ cấp một lần khi bị TNLĐ-BNN; trợ cấp phục vụ cho người bị TNLĐ-BNN; trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ-BNN; trợ cấp dưỡng sức sau điều trị.

Theo Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

Suy giảm 5% khả năng lao động thì trợ cấp một lần được hưởng bằng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

Theo Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Suy giảm 31% khả năng lao động thì trợ cấp hằng tháng được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở khi người lao động chết do TNLĐ-BNN.

Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do TNLĐ-BNN, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày. Mỗi ngày nghỉ được hưởng trợ cấp bằng 30% mức lương cơ sở.