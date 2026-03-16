Cán bộ không chuyên trách chưa chuyển việc hồi hộp chờ hạn chót 31/5

Xu hướng tinh giản

Những ngày đầu tháng 3, sau khi theo dõi thông tin của đồng nghiệp ở một nhóm công khai trên mạng xã hội, chị Hoàng Thị Oanh, 42 tuổi, đang làm việc tại văn phòng Đảng uỷ một xã ở Tuyên Quang, lại băn khoăn trước quyết định nên đi hay ở.

Theo Kết luận 163-KL/TW, các địa phương được phép kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến trước ngày 31/5/2026 để phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố. Sau thời điểm này, cán bộ không chuyên trách sẽ được tinh giản hoặc sắp xếp lại theo mô hình mới.

Sự trăn trở này đã xuất hiện từ đầu năm ngoái, khi trung ương có kế hoạch triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến giữa năm, chị đứng trước hai lựa chọn: ở lại và được bố trí làm công việc hỗ trợ tại văn phòng Đảng uỷ của xã mới, hoặc nhận chế độ và rời bộ máy theo Nghị định 154.

“Lúc đó tôi nghĩ tuổi mình cũng đã cao, nếu rời khỏi vị trí này cũng không dễ tìm nơi nào nhận”, chị kể về quyết định tiếp tục gắn bó với bộ máy, làm ở môi trường quen thuộc mà chị đã đảm nhiệm hơn 10 năm qua.

Nhiều người hoạt động không chuyên trách trước đây về làm vị trí giúp việc cho các cơ quan hành chính sau ngày 1/7/2025 (Ảnh minh hoạ: DT).

Công việc tại văn phòng Đảng uỷ sau ngày 1/7/2025 nhiều hơn những gì chị từng hình dung. Không ít việc gấp phải hoàn thành ngay trong ngày, gần như không có thời gian nghỉ ngơi - khác hẳn nhịp làm việc mà chị từng trải qua trong nhiều năm trước.

“9 tháng qua, tôi học hỏi thêm được nhiều thứ nhưng vẫn chỉ là người hỗ trợ trong bộ máy. Nhiều lúc tôi tự hỏi có nên nghỉ hay không, nhưng công việc cứ cuốn đi, rồi lại tặc lưỡi cố làm tiếp, đến khi nào bộ máy không còn cần mình nữa thì nghỉ”, chị nói.

Khi mốc 31/5 đang đến gần, chị lại một lần nữa cân nhắc liệu có nên viết đơn xin nghỉ để hưởng chế độ theo Nghị định 154.

“Số lượng người được tiếp nhận vào công chức rất hạn chế vì xu hướng tinh giản chung. Tôi cũng tự thấy mình đã lớn tuổi nên khả năng được tiếp nhận là rất thấp. Gia đình động viên tôi nghỉ để tìm công việc khác. Nhưng nghe nhiều người ở các địa phương nói rằng họ vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp tinh giản, tôi cũng thấy lo lắng”, chị chia sẻ.

Theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố khi thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy được hưởng một số chế độ hỗ trợ. Người nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, tính theo thời gian công tác trong hệ thống chính trị. Mỗi năm công tác được hỗ trợ 1,5 tháng mức phụ cấp hiện hưởng. Ngoài khoản hỗ trợ theo thời gian công tác, người nghỉ việc còn được hưởng thêm 3 tháng phụ cấp hiện hưởng để tìm việc làm. Thời gian công tác để tính trợ cấp là tổng thời gian giữ các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố hoặc các chức danh tương đương trong hệ thống chính trị. Nguồn kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách.

Cơ hội cọ xát, làm mới bản thân

Không giống chị Oanh, anh Phạm Hùng Thắng, 35 tuổi, ở Phú Thọ, đã nghỉ việc theo Nghị định 154 ngay khi bộ máy mới vận hành từ ngày 1/7/2025. Sau gần một năm làm việc tại doanh nghiệp, anh cho biết bản thân và những người nghỉ cùng thời điểm đến nay vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ.

“Trong số những người nghỉ việc như chúng tôi có cả những bác mắc bệnh hiểm nghèo, có người đã lớn tuổi. Có người còn vay tiền trước để học nghề khác, với hy vọng khi nhận được tiền hỗ trợ thì sẽ bù vào”, anh thông tin.

Hơn 11 năm làm việc tại văn phòng Đảng uỷ, anh cho biết bản thân rất tiếc khi phải rời vị trí cũ nhưng cho rằng đó là lựa chọn phù hợp cho cả bộ máy lẫn cá nhân.

Là một "người trong cuộc", anh rất mong khoản hỗ trợ được chi trả sớm để có điều kiện chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Sau nhiều năm làm việc trong khu vực nhà nước, việc bước ra môi trường tư nhân cũng là một thách thức và phần nào là thiệt thòi với nhóm cán bộ hoạt động không chuyên trách.

"Cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy cho chúng tôi cơ hội được cọ xát và làm mới mình ở môi trường tư nhân. Tôi cho rằng đó là điều may mắn. Thời gian vận hành ban đầu, chúng tôi đều hiểu sẽ có những lúng túng, vì vậy chúng tôi rất mong mọi việc sớm ổn định để có các kế hoạch khác", anh bày tỏ nguyện vọng.

(Tên các nhân vật đã được thay đổi)