Trường hợp đặc biệt khi bổ nhiệm phó trưởng phòng cấp xã

Tiêu chuẩn chức danh công chức được quy định cụ thể tại Nghị định số 334/2025/NĐ-CP (Ảnh: Tùng Nguyên).

Gửi câu hỏi đến cổng thông tin chính phủ, ông Hùng thắc mắc về các trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm được quy định tại Điều 9 Nghị định số 334/2025/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là Nghị định 334). Tại Khoản 5 Điều 9, Nghị định 334 quy định: “Trường hợp đặc biệt khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Ông Hùng hỏi: “Cấp xã hiện nay có nhiều trường hợp từ cấp huyện cũ về công tác, có trình độ năng lực, kinh nghiệm công tác bảo đảm các điều kiện để có thể bổ nhiệm cấp phó trưởng phòng, trừ trình độ trung cấp lý luận chính trị. Vậy các trường hợp này có thuộc trường hợp đặc biệt tại Khoản 5 Điều 9 nêu trên hay không? Có thể thuộc trường hợp do Ban Thường vụ Đảng ủy xã quyết định không?”.

Trả lời ông Hùng, Bộ Nội vụ cho biết: “Tiêu chuẩn để bổ nhiệm phó trưởng phòng cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 334”.

Đồng thời, tại Điều 31 Nghị định 334 quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quy định hoặc phân cấp quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng chức danh công chức lãnh đạo, quản lý bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền nhưng không được thấp hơn quy định tại nghị định này.

Trường hợp không yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn thì không phải ban hành quy định và áp dụng trực tiếp quy định tại nghị định này.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị ông Hùng liên hệ cơ quan chức năng ở địa phương để được hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn bổ nhiệm phó trưởng phòng cấp xã của địa phương mình.