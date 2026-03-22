Chi tiết phụ cấp lãnh đạo cấp xã từ năm 2026

Việc điều chỉnh này gắn với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành từ 1/7/2025.

Theo quy định mới, phụ cấp lãnh đạo cấp xã không còn duy trì mặt bằng thấp như trước đây (phổ biến 0,15-0,30), mà được thiết kế lại theo hướng phân tầng rõ theo chức danh và vị trí. Đồng thời, một số chức danh mới cũng được bổ sung để phù hợp với việc bỏ cấp huyện, như trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Dưới đây là bảng so sánh tổng hợp mức phụ cấp cũ và mới.

Bảng so sánh mức phụ cấp trước và sau 1/1/2026 (Ảnh: Nguyễn Hằng).

* Mức cũ là mức phụ cấp theo quy định trước khi điều chỉnh, tiếp tục áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp sau sắp xếp đơn vị hành chính (từ 1/7/2025), khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành nhưng chính sách phụ cấp mới có hiệu lực từ 1/1/2026.

Việc điều chỉnh phụ cấp lãnh đạo cấp xã lần này được thực hiện trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về chế độ tiền lương. Trong đó, khối chính quyền áp dụng theo Nghị định 07/2026/NĐ-CP của Chính phủ - văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chế độ phụ cấp được điều chỉnh theo Quyết định 09-QĐ/TW ngày 2/3/2026 của Ban Bí thư. Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 128-QĐ/TW (năm 2004), qua đó thiết lập lại bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong toàn hệ thống chính trị, bao gồm cả cấp xã.

Trước đó, từ ngày 1/7/2025, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã được triển khai, thay cho mô hình 3 cấp. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, chế độ tiền lương và phụ cấp vẫn tiếp tục áp dụng theo quy định cũ, cho đến khi các văn bản sửa đổi nêu trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.