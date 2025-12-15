Xây dựng Hòa Bình, Dream House, Ba Huân… nợ tiền tỷ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội TPHCM vừa công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 3 tháng trở lên, số liệu chậm đóng tính đến ngày 30/11 và cập nhật uỷ nhiệm chi đến hết ngày 10/12.

Ghi nhận cho thấy có tổng số hơn 17.700 doanh nghiệp đang nợ BHXH của người lao động. Trong danh sách này, nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lên tới hàng chục tỷ đồng, phản ánh tình trạng vi phạm nghĩa vụ bảo hiểm vẫn diễn biến phức tạp.

Theo số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 30/11 và cập nhật ủy nhiệm chi đến ngày 10/12, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là một trong những đơn vị có số tiền chậm đóng lớn, với 56,7 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn cũng chậm đóng gần 41 tỷ đồng.

Gần 18.000 doanh nghiệp TP HCM đang nợ BHXH của người lao động (Ảnh minh họa: DT).

Chi nhánh Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS - Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ - chậm đóng 17 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp cũng ghi nhận mức chậm đóng từ 10 tỷ đồng trở lên, đa số trong mảng bất động sản như Công ty TNHH Đầu tư Dream House (gần 12 tỷ đồng), Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (gần 11 tỷ đồng), Công ty TNHH TMDV GREEN LEAF Việt Nam (gần 10 tỷ đồng)…

Nợ hàng tỷ đồng còn có Công ty cổ phần TINI (hơn 8 tỷ đồng), Công ty cổ phần Ba Huân cũng nằm trong danh sách này với số tiền chậm đóng BHXH hơn 6,5 tỷ đồng cho 401 lao động….

Riêng với Công ty cổ phần Ba Huân, trước đó vào đầu tháng 11 bị Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3, thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2, ban hành quyết định cưỡng chế thuế. Biện pháp áp dụng là dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Theo cơ quan hải quan, doanh nghiệp bị cưỡng chế do có khoản nợ thuế quá 90 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp theo quy định, với số tiền bị cưỡng chế hơn 51,3 tỷ đồng.