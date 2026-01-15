25.000 đơn vị tại TPHCM chậm đóng bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Bảo hiểm xã hội TPHCM vừa công bố danh sách đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 2 tháng trở lên, số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 31/11/2025, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 23/12/2025.

Theo đó, trên địa bàn thành phố hiện có 25.000 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 2 tháng trở lên.

Trong tháng trước, Bảo hiểm xã hội TPHCM thống kê các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên. Do đó, con số đơn vị chậm đóng chỉ là gần 20.000.

Nay Bảo hiểm xã hội TPHCM điều chỉnh tiêu chí thống kê, những đơn vị chậm đóng 2 tháng đã được thống kê nên số lượng đơn vị chậm đóng tăng lên đến 25.000.

Số liệu nợ tính đến hết ngày 31/12/2025 thì đứng đầu danh sách là công ty Cố phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình với số tiền chậm đóng hơn 57 tỉ đồng; xếp thứ hai là công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn với số tiền chậm đóng hơn 41 tỉ đồng; thứ ba là công ty Cổ phần Trải nghiệm toàn cầu với số tiền chậm đóng gần 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt công ty khác có số nợ hơn 10 tỉ đồng như: công ty TNHH May mặc sản xuất Quang Thái (hơn 15,3 tỉ đồng), công ty TNHH Thảo Hà (hơn 15,5 tỉ đồng), công ty Cổ phần Dược phẩm Pha No (hơn 16,6 tỉ đồng), công ty TNHH TM-DV-VT-XD Giao thông T&T (hơn 13,4 tỉ đồng), công ty TNHH Intershop (hơn 12 tỉ đồng), công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân (hơn 12,9 tỉ đồng), công ty TNHH Gạch men Nhà ý (hơn 12,2 tỉ đồng), công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc Tế (hơn 15,8 tỉ đồng)...

Bạn đọc có thể theo dõi danh sách 200 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài từ 6 tháng trở lên với số tiền rất lớn vừa được Bảo hiểm xã hội TPHCM công bố TẠI ĐÂY.