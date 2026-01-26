TPHCM chuyển người đăng ký BHYT tại trung tâm y tế về các bệnh viện

Theo Quyết định số 3416/QĐ-UBND ban hành ngày 25/12/2025, UBND TPHCM đã phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực (bao gồm 168 trạm y tế) trực thuộc Sở Y tế thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu.

Các trung tâm y tế khu vực ở TPHCM sẽ được chuyển đổi thành trạm y tế phường, xã, đặc khu (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong quá trình sắp xếp bộ máy y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người dân.

Theo đó, trong giai đoạn chuyển tiếp, các trạm y tế xã, phường, đặc khu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh BHYT, quản lý và điều trị người bệnh thường xuyên, liên tục, trong đó có các trường hợp bệnh mạn tính, bệnh cần điều trị dài hạn.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã rà soát, thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu đối với các thẻ BHYT trước đây đăng ký tại một số trung tâm y tế khu vực.

Theo đó, người đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Chợ Lớn (mã 79015) sẽ được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện An Bình (mã 79012). Đối với các trường hợp trên 16 tuổi sẽ chuyển về bệnh viện Nguyễn Trãi (mã 79014).

Người đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (mã 79027) được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Trưng Vương (mã 79026). Riêng đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi chuyển về Bệnh viện Lãnh Binh Thăng (mã 79028).

Người đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc (mã 79009) được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (mã 79001).

Người đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ được chuyển về Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (mã 79831).

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, trường hợp người tham gia BHYT có nguyện vọng đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận, Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ tạo điều kiện giải quyết đến hết ngày 31/3.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục tiếp nhận, thực hiện khám chữa bệnh đối với người dân đến khám tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc trung tâm y tế khu vực đã được bàn giao về trạm y tế kể từ ngày 1/1, trong thời gian các trạm y tế hoàn tất thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định.

Trong thời gian này, người có thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi BHYT như quy định.