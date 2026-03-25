7 lần điều chỉnh, lương hưu tăng gấp đôi 10 năm qua

Năm 2016 tăng 8%

Năm 2016, lương hưu được điều chỉnh tăng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016.

Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016. Thời điểm áp dụng tính từ tháng mà người lao động bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Những người hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2025 đã được điều chỉnh tăng lương hưu thêm 8% từ ngày 1/1/2025 theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 nên không được tăng thêm trong đợt tăng lương hưu năm 2016.

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

Thứ hai, tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc, nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh mà thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để bằng mức lương cơ sở.

Năm 2017 tăng 7,44%

Năm 2017, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017.

Theo đó, từ ngày 1/7/2017 tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp của tháng 6/2017 cho 8 nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Năm 2018 tăng 6,92%

Năm 2018, lương hưu được điều chỉnh tăng theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018.

Theo đó, từ ngày 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với 8 nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp.

Năm 2019 tăng 7,19%

Từ ngày 1/7/2019, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng được tăng thêm 7,19% so với mức hưởng tháng 6/2019 theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019.

Năm 2022 tăng 7,4%

Ngày 7/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP quyết định tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, từ ngày 1/1/2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp.

Đối với người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh tăng 7,4% mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng thì được tăng thêm lần thứ hai theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống.

Thứ hai, tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Năm 2023 tăng từ 12,5% đến 20,8%

Tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023, Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2023 theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp và đã được tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022 theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Thứ hai, tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp và chưa được tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022 theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Đối với những người đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh như trên mà mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm lần thứ hai theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng.

Thứ hai, tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Việc tăng lương hưu được tính toán để thu hẹp chênh lệch giữa người có mức lương hưu thấp với người có mức hưởng cao (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Năm 2024 tăng 15%

Lần tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng gần nhất là vào ngày 1/7/2024 theo Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024.

Theo đó, Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024 từ ngày 1/7/2024.

Đối với những người đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh tăng thêm 15% mà mức hưởng thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm lần thứ hai theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.200.000 đồng/người/tháng.

Thứ hai, tăng lên bằng 3.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tăng lương từ 1/7/2026

Hiện Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với 10 nhóm đối tượng từ ngày 1/7/2026. Cụ thể như sau:

Về mức điều chỉnh, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án.

Phương án 1 chia thành 2 nhóm.

Thứ nhất, đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g (trong bảng trên) thì từ ngày 1/7/2026 điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Thứ hai, đối với các đối tượng quy định tại các điểm h, i và điểm k (trong bảng trên) thì từ ngày 1/7/2026 điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Phương án 2 thì thống nhất điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 từ ngày 1/7/2026 cho tất cả 10 nhóm đối tượng.

Đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g (trong bảng trên) đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh tăng như trên mà mức hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được tăng thêm lần thứ hai theo 2 nhóm sau:

Nhóm 1, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.500.000 đồng/người/tháng.

Nhóm 2, tăng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.500.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.800.000 đồng/người/tháng.