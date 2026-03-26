Người lương hưu thấp được tăng gấp đôi qua quy trình điều tiết chênh lệch

Năm 2016, lần đầu tiên Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng với nhóm thấp hơn 2 triệu đồng/tháng, sau khi điều chỉnh mức tăng chung.

Theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP, mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016. Thời điểm áp dụng tính từ tháng mà người lao động bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Những người hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2025 đã được điều chỉnh tăng lương hưu thêm 8% từ ngày 1/1/2025 theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP nên không được tăng thêm trong đợt tăng lương hưu năm 2016.

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng thấp hơn 2 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1,75 triệu đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1,75 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng.

Thứ hai, tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1,85 triệu đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1,85 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng.

Đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc, nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh mà thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để bằng mức lương cơ sở.

Đến năm 2022, theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, từ ngày 1/1 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp.

Đối với người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh tăng 7,4% mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm lần thứ hai theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống.

Thứ hai, tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2022-2024, người nghỉ hưu trước năm 1995 liên tục được nâng mức hưởng với mức tuyệt đối sau khi điều chỉnh theo tỷ lệ tăng chung.

Bên cạnh việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Tiếp tục thể chế hóa quy định trong luật, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cũng quan tâm đến nhóm lương hưu thấp.

Cơ quan soạn thảo đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương hưu, phụ cấp. Phương án 1 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 1 dự thảo nghị định. Thực hiện điều chỉnh tăng 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng còn lại.

Phương án 2 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với toàn bộ các nhóm trên.

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo phương án 1 hoặc phương án 2 nêu trên đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 luôn được quan tâm điều chỉnh lương hưu nhằm bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa những người hưởng qua các năm.