Lương cơ sở tăng giúp người đóng BHXH mức thấp có lương hưu cao hơn

Lương cơ sở tăng giúp người có mức đóng BHXH thấp được hưởng lương hưu tối thiểu cao hơn (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Đầu năm 2025, ông Đạt gặp tai nạn nghiêm trọng khi làm việc tại nhà, bị đứt một ngón tay, cộng với nhiều bệnh nền nên ông cảm thấy không đủ sức khỏe tiếp tục làm việc.

Tháng 5/2025, ông Đạt đi giám định sức khỏe, kết quả giám định của Hội đồng Giám định y khoa TPHCM xác định ông bị suy giảm sức khỏe 81%, đủ điều kiện để nghỉ hưu sớm.

Ông Đạt sinh năm 1971, thời điểm nghỉ hưu, ông còn 7,5 năm mới đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Thời gian đóng BHXH của ông là 24 năm 11 tháng, tỷ lệ hưởng lương hưu theo thời gian đóng BHXH là 55%. Tuy nhiên, vì nghỉ hưu sớm 7,5 năm, mỗi năm nghỉ trước tuổi bị trừ 2% nên mức hưởng lương hưu của ông Đạt chỉ còn 40% mức bình quân tiền lương.

Tiền lương bình quân làm căn cứ để tính lương hưu của ông Đạt là 4,32 triệu đồng, tỷ lệ hưởng là 40% nên lương hưu hằng tháng thực tính của ông là 1,73 triệu đồng/tháng. Số tiền này quá nhỏ đối với một người sinh sống tại thành phố lớn như TPHCM.

Rất may là theo quy định của Luật BHXH năm 2014 (thời điểm ông Đạt nghỉ hưu áp dụng theo quy định này), lương hưu tối thiểu của người tham gia BHXH bắt buộc bằng lương cơ sở. Thời điểm đó, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, ông Đạt được ngân sách nhà nước cấp bù thêm mỗi tháng 610.000 đồng để đạt mức lương hưu tối thiểu là 2,34 triệu đồng/tháng.

Luật BHXH hiện hành (Luật BHXH năm 2024) không còn quy định về mức lương hưu tối thiểu. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 11 Điều 141 Luật BHXH năm 2024, có 7 nhóm người lao động đã tham gia BHXH trước ngày 1/7/2025 mà có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được áp dụng mức lương hưu hằng tháng thấp nhất. Cụ thể như sau:

Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất này tương tự như lương hưu tối thiểu theo Luật BHXH năm 2014, được tính bằng mức tham chiếu.

Như vậy, tại thời điểm nghỉ hưu, nếu lương hưu thực tính của 7 nhóm lao động trên thấp hơn mức tham chiếu thì họ sẽ được ngân sách cấp bù tiền để đạt mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu.

Theo Khoản 13 Điều 141 Luật BHXH năm 2024, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở.

Hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định về mức lương cơ sở mới. Dự kiến, lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng 8% từ ngày 1/7. Với mức tăng 8%, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng.

Nếu lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, những người lao động có mức đóng BHXH thấp như ông Đạt, lương hưu thực tính thấp hơn lương cơ sở sẽ có cơ hội được hưởng mức lương hưu bằng 2,53 triệu đồng/tháng.