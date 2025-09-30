Tổng Bí thư: "Tết không có tiền, hết tháng chưa lĩnh lương thì quá buồn!"

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV chiều 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mục tiêu của Đảng, Nhà nước là chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư dẫn lời Bác Hồ đã dạy: “Ngoài lợi ích của tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Từ đó, người lãnh đạo cao nhất của Đảng khái quát, việc chăm lo cho nhân dân đã được Đảng, Nhà nước ta thực hiện trong từng chính sách phát triển với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống cho nhân dân.

"Dù có tăng trưởng đến thế nào đi chăng nữa, tăng lương đến thế nào đi chăng nữa mà cứ gần Tết người lao động không có tiền, hết tháng mà chưa được lĩnh lương thì quá buồn", Tổng Bí thư nhận xét.

Thông tin về việc điều chỉnh chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội, Tổng Bí thư cho biết, việc này đang được các cơ quan Trung ương nghiên cứu để thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: P.H).

Theo Tổng Bí thư, cải cách tiền lương phải gắn liền với tinh giản biên chế, trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, xác định vị trí việc làm theo mô hình tổ chức mới.

Việc này đang được các cơ quan làm rất khẩn trương, từ xác định vị trí việc làm tới định khung biên chế, với mục tiêu "một người phải làm được nhiều việc".

Tổng Bí thư dẫn chứng không phải bất cứ công việc nào, khâu nào cũng phải có cán bộ. Đơn cử, các vị trí chuyên môn nông nghiệp cứ phải có cả cán bộ khuyến nông hay thú y... thì sẽ nhanh chóng hình thành bộ máy cồng kềnh, không cần thiết.

Chính vì vậy, Tổng Bí thư nhắc lại, cần phải sắp xếp để một người làm được nhiều việc.

"Trên cơ sở xác định được biên chế, bố trí được việc làm thì mới có thể tăng lương, từ đó đảm bảo nâng cao mức sống thực tế của người hưởng lương, hưởng trợ cấp từ ngân sách, đồng thời giảm chi ngân sách thường xuyên phải nuôi bộ máy để phải tập trung đầu tư cho phát triển", Tổng Bí thư nêu nguyên lý.

Người đứng đầu Đảng nhắc lại con số chi lương chiếm đến 70% trong cơ cấu chi thường xuyên là mối day dứt lớn lâu nay. Điều này dẫn đến thực tế cả nước không còn tiền để đầu tư cho phát triển. Đó là do bộ máy quá cồng kềnh, cần tiếp tục tinh giản.

"Đây là vấn đề rất lớn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cơ chế chính sách, tác động đến nhiều đối tượng trong xã hội. Việc cải cách tiền lương gắn với xây dựng vị trí việc làm, định khung biên chế, vì vậy, cũng cần phải thực hiện theo lộ trình, từng bước, thận trọng, chắc chắn và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách", Tổng Bí thư gợi mở.

Tổng Bí thư thông tin, ngay trong quý IV năm nay, cả nước phải hoàn thành đề án xác định vị trí việc làm làm cơ sở để tính toán, điều chỉnh tổng thể chính sách tiền lương, trợ cấp... Có như vậy, mới có thể khuyến khích được người lao động.

Qua giám sát, Tổng Bí thư nhận định sẽ thấy được ngay cán bộ, công chức làm việc hiệu quả hay không. Ông nhấn mạnh, tiền ngân sách, tiền thuế của người dân không phải để nuôi một bộ máy khổng lồ, không đóng góp gì cho công việc chung.

Vì vậy, Tổng Bí thư quán triệt từng cơ quan, từng đơn vị phải hạch toán, tính toán kỹ lưỡng vấn đề trên.