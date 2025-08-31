Bổ sung và điều chỉnh dự toán hơn 40 tỷ đồng tinh giản biên chế

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, đã ký quyết định phê duyệt bổ sung và điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế (đợt 2 năm 2025), với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách cấp tỉnh.

Khoản kinh phí bổ sung này sẽ được phân bổ cho các xã Minh Sơn, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn và Nga Sơn.

Thanh Hóa bổ sung và điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2025 (Ảnh: Hoàng Đông).

Cùng với việc bổ sung, Thanh Hóa cũng điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 11/8 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, hơn 38 tỷ đồng sẽ được trích từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách cấp tỉnh và hơn 654 triệu đồng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các đơn vị.

Trong đó, khối tỉnh nhận hơn 5 tỷ đồng, bao gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Viện Nông nghiệp và Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Khối xã, phường được phân bổ gần 34 tỷ đồng. Tổng cộng có 46 xã, phường được giao kinh phí thực hiện tinh giản biên chế. Xã Như Thanh nhận nhiều nhất với gần 3 tỷ đồng, tiếp đến là xã Cổ Lũng với hơn 2,7 tỷ đồng.

Sở Tài chính được giao trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, pháp lý, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị phê duyệt, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XI kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các thủ tục cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI có trách nhiệm từ chối các khoản chi không đủ điều kiện và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Các đơn vị có đối tượng tinh giản biên chế có trách nhiệm rà soát đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật; quản lý kinh phí được giao và chi trả cho đối tượng thụ hưởng theo đúng chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, công khai, minh bạch và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định.