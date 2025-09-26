Cuộc cải cách lớn về cách tính lương theo chỉ đạo của Tổng Bí thư

Tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây, trả lời về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, xác định biên chế, vị trí việc làm rất quan trọng để thực hiện tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương (Nghị quyết về cải cách tiền lương theo hướng bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ thống thang, bảng lương hiện hành).

Hiện, Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong quý IV/2025 làm cơ sở xác định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị, thực hiện đầy đủ các nội dung của cải cách tiền lương.

"Lương như thế nào để duy trì sức lao động, khuyến khích ngành cần ưu tiên thì phải từ vị trí việc làm mới tính toán được, không cào bằng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chìa khóa để trả lương thực chất, công bằng

Trao đổi về vấn đề này, TS Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, khẳng định vấn đề cải cách tiền lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri cả nước. Bởi tiền lương không chỉ gắn trực tiếp với đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động, mà còn phản ánh sự công bằng, khích lệ trong xã hội.

Là đại biểu Quốc hội, bà Việt Nga nhận thấy cử tri quan tâm đặc biệt tới vấn đề tiền lương nói chung và vấn đề cải cách tiền lương nói riêng, nhất là từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương (năm 2018).

Cử tri bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước sớm triển khai thực chất, đồng bộ chính sách tiền lương mới, tạo sự công bằng, hiệu quả, để bảo đảm đời sống và động viên đội ngũ yên tâm công tác, cống hiến.

Thực tế, từ 1/7/2024, Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4/6 nội dung đã rõ trong đề án cải cách tiền lương. Về những nội dung còn lại, nhận định chung của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là phải thận trọng nghiên cứu. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đồng tình với phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng xác định biên chế, vị trí việc làm là việc rất quan trọng để thực hiện tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương.

“Chúng ta không thể xây dựng một hệ thống tiền lương mới nếu chưa xác định rõ ai làm gì, ở vị trí nào, trách nhiệm và cống hiến ra sao. Tuy nhiên việc thay thế chi trả lương từ thang bảng lương truyền thống sang cách tính lương theo vị trí việc làm, đúng như tên gọi, là một cuộc cải cách lớn với nhiều khó khăn, phức tạp, nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ và khắc phục”, bà Nga nhận định.

Bởi vậy, theo bà Nga, chủ trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm thận trọng, từng bước là hoàn toàn cần thiết, tránh nóng vội, đồng thời khắc phục bất cập kéo dài nhiều năm. Đây chính là chìa khóa để phân bổ lương công bằng, minh bạch và thực chất hơn.

PGS.TS Ngô Thành Can, nguyên Phó Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia (Ảnh: Hoa Lê).

Đồng quan điểm, PGS.TS Ngô Thành Can, nguyên Phó Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính quốc gia khẳng định, xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương.

Theo ông Can, thời gian qua Việt Nam đã triển khai sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật cán bộ, công chức, đồng thời nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức gắn với từng vị trí việc làm trong khu vực công.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã tập trung xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức, xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm và đã thực hiện việc tinh giản biên chế.

Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nguyên Phó Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự lưu ý thêm, cả nước tiếp tục thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ để thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Việc cần thiết lúc này, theo ông Cang là tiếp tục thực hiện việc cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về vị trí việc làm trong cả hệ thống chính trị, để thúc đẩy tiến trình cải cách tiền lương.

Cào bằng tiền lương làm giảm động lực phấn đấu

Trở lại với TS Nguyễn Việt Nga, nữ đại biểu Quốc hội đánh giá, “cải cách tiền lương phải từ vị trí việc làm” để tính toán là chỉ đạo rất quan trọng và trúng thực tiễn của Tổng Bí thư.

Bà Nga phân tích, lâu nay, tình trạng cào bằng trong chính sách tiền lương theo cách tính thang bậc đã tạo ra tâm lý chưa thỏa đáng, làm giảm động lực phấn đấu. Với cách tính này, người lao động khi đáp ứng đủ điều kiện (không bị kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ...) sẽ được tăng lương theo định kỳ.

“Cùng một vị trí việc làm, cùng năng lực, cùng kết quả công việc nhưng mức lương người lao động được nhận có thể rất khác nhau do số năm công tác khác nhau. Điều đó chưa thực sự tạo ra sự công bằng”, bà Nga nêu thực tiễn.

TS Nguyễn Thị Việt Nga hiện là Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Ảnh: QH).

Bà Nga cũng nhấn mạnh, việc trả lương theo vị trí việc làm, gắn với hiệu quả công việc, có phân loại và có lộ trình cụ thể sẽ góp phần khuyến khích người làm tốt. Đây cũng là cơ sở để xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả như tinh thần Nghị quyết 27 đã đề ra.

Trước thách thức thực tế lương chưa tăng giá cả đã rục rịch tăng trước, bà Nga cảnh báo, việc này sẽ triệt tiêu ý nghĩa của cải cách tiền lương. Do đó, vai trò quản lý kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bình ổn giá cả của Chính phủ là cực kỳ quan trọng.

Đại biểu cho rằng Chính phủ cần chủ động các biện pháp điều hành, tăng cường dự báo, kiểm tra, giám sát thị trường để tránh tình trạng “té nước theo mưa”. Khi làm tốt công tác này, việc điều chỉnh tiền lương mới thực sự mang lại ý nghĩa cải thiện đời sống, củng cố niềm tin của người dân và tạo động lực phát triển bền vững.