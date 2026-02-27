Tính nhu cầu biên chế công chức toàn quốc giai đoạn mới

Để hướng dẫn thống nhất về công tác quản lý biên chế sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp ban hành Văn bản số 03/CV-BCĐ, Văn bản số 09/CV-BCĐ.

Thực hiện những văn bản này, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể (trong đó có biên chế của chính quyền địa phương cấp xã mới) trong tổng số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao.

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành địa phương, căn cứ yêu cầu, mục tiêu tinh giản biên chế tại các nghị quyết, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có Báo cáo số 104-BC/ĐU gửi Ban Tổ chức Trung ương về kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, cấp xã, HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

Bộ Nội vụ đề xuất biên chế giai đoạn mới (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Tiếp theo đó ngày 27/1, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 45/BNV-TCBC gửi Ban Tổ chức Trung ương về đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031.

Sau đó, theo yêu cầu tại Văn bản số 64-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có Văn bản số 395-CV/ĐU ngày 11/2 về việc đề xuất biên chế của các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó, các cơ quan này đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức.

Sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí để chủ động bố trí và giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031.

Các tiêu chí này bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ; vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế được giao; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.