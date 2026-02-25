Chi tiết số biên chế viên chức, công chức tỉnh Cà Mau năm 2026

Cụ thể, biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 4.818 người (cấp tỉnh 1.683 người, cấp xã 2.861 người).

Trong đó, cấp tỉnh nhiều nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường (391 người) và ít nhất là Văn phòng Ban an toàn giao thông (8 người); cấp xã nhiều nhất là phường Bạc Liêu (70 người) và ít nhất là xã Ninh Thạnh Lợi và xã Vĩnh Lộc (cùng 36 người).

Cán bộ làm việc ở cấp xã của Cà Mau (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Với số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Cà Mau có 31.976 người (cấp tỉnh 7.869 người, cấp xã 23.751 người).

Trong đó, cấp tỉnh nhiều nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo (3.812 người) và ít nhất là Sở Tài chính (19 người); cấp xã nhiều nhất là phường Tân Thành (878 người) và ít nhất là xã Ninh Thạnh Lợi (201 người).

Còn người hoạt động không chuyên trách cấp xã của Cà Mau là 839 người. Trong đó, nhiều nhất là phường An Xuyên (49 người), ít nhất là phường Lý Văn Lâm và xã Vĩnh Lợi (cùng 5 người).

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, số lượng trên cơ bản bằng với số bố trí trong năm 2025. Tỉnh chỉ điều chỉnh số lượng giữa cấp tỉnh và cấp xã phù hợp với tình hình thực tế khi thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, việc tạm giao biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2026 là cần thiết, để đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng này trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.