Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng: Tập trung chăm lo để mọi người dân đều vui Tết

Sáng 6/2, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã đến thăm, trao quà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Cửa Lò và phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dự lễ trao quà có đại diện lãnh đạo các cục, vụ: Vụ Tổ chức phi chính phủ, Cục người có công, Bộ Nội vụ; đại diện Quỹ Từ thiện Bông hồng nhỏ, Quỹ Hỗ trợ an sinh xã hội Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tặng quà Tết tại Nghệ An

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Với tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ, người có công với các mạng và thực hiện cuộc vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương... đang nỗ lực chăm lo cho người dân, để tất cả người dân đều có Tết.

400 phần quà, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng và túi quà Tết trị giá 250.000 đồng đã được trao tận tay người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ khó khăn và người yếu thế tại các địa phương.

Bà Trương Thị Lân (75 tuổi, khối Thái Học, phường Vinh Lộc) bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi đón nhận món quà đặc biệt từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đoàn. "Tiền này tôi mua cành đào và cân thịt để đón Tết", bà Lân vui vẻ khoe.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, chương trình hôm nay không chỉ mang ý nghĩa vật chất thông qua những phần quà, mà còn có giá trị tinh thần rất lớn đó là sự động viên, khích lệ, là tình cảm, là niềm tin để bà con có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đón một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, phong trào chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng hơn nữa; ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia, góp sức xây dựng một xã hội nhân ái, nghĩa tình, để mọi người dân đều được hưởng thành quả của sự phát triển.