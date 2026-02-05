Phó Chủ tịch nước kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại tỉnh lớn nhất nước

Ngày 5/2, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo với đoàn công tác, Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử; triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ của tỉnh, bảo đảm đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Tỉnh Lâm Đồng được ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 38 đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh; 1.004 đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã.

Toàn tỉnh đã xác định 2.301 khu vực bỏ phiếu và thành lập tương ứng 2.301 tổ bầu cử, bảo đảm bố trí thuận lợi cho cử tri, đáp ứng yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn trong ngày bầu cử.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành đầy đủ các chỉ thị, quyết định thành lập ban chỉ đạo bầu cử, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định. Công tác hiệp thương được triển khai đúng trình tự, quy định.

Qua Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Lâm Đồng thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 153 người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh.

Đến hết ngày 31/1, Ủy ban bầu cử các cấp tiếp nhận đầy đủ hồ sơ ứng cử theo quy định. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã lập danh sách sơ bộ người ứng cử, trong khi công tác hiệp thương ở cấp xã đang tiếp tục được triển khai.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, thông tin hiện nay công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai đồng bộ theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia và Chính phủ. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới vận hành, khối lượng công việc tăng, nhiều cán bộ mới tham gia tổ chức bầu cử.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long thông tin đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai đồng bộ, bài bản (Ảnh: Trần Nguyên).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đề nghị các địa phương tăng cường tập huấn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động phương án xử lý tình huống phát sinh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại các địa bàn rộng, phức tạp. Việc lập danh sách cử tri cần thực hiện chính xác trên nền tảng dữ liệu dân cư, bảo đảm thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng; đồng thời đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, kỳ bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, khối lượng công việc rất lớn. Tỉnh Lâm Đồng cần coi công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, không để bất kỳ khâu nào bị chậm, bị sót; đồng thời rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện người ứng cử, bảo đảm bầu đủ, bầu đúng, đạt cơ cấu và chất lượng theo quy định.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Lâm Đồng chủ động các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền, nghĩa vụ công dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.