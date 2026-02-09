Phụ nữ nuôi con nhỏ làm công việc độc hại được giảm 2 giờ làm mỗi ngày

Lao động nữ làm công việc độc hại, đang nuôi con nhỏ có thể được giảm 2 giờ làm mỗi ngày (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Trong quá trình triển khai chế độ đối với viên chức, tại bệnh viện mà anh Duy công tác phát sinh một trường hợp lao động nữ đang nuôi con nhỏ (dưới 12 tháng tuổi) lại làm ở vị trí nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Lao động, trường hợp này sẽ được hưởng chế độ bảo vệ thai sản.

Khoản 2 Điều 137 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản) và nuôi con nhỏ (dưới 12 tháng tuổi) thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn; hoặc giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương. Quyền lợi này được áp dụng cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút trong thời gian làm việc; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được nghỉ mỗi ngày 60 phút. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Điều anh Duy băn khoăn là trường hợp lao động nữ đang nuôi con nhỏ ở đơn vị của anh thỏa mãn điều kiện cả 2 quy định trên thì phải áp dụng chế độ nào?

Anh Duy hỏi: “Trường hợp viên chức, người lao động thuộc đối tượng của Khoản 2 và Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019, bệnh viện có thể áp dụng một trong hai khoản hay áp dụng cả hai khoản nêu trên? Thời gian giảm giờ làm việc hoặc thời gian nghỉ theo quy định trên có được tính vào thời giờ làm việc bình thường không?”.

Trả lời anh Duy, Bộ Nội vụ cho biết nếu lao động nữ đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 137 Bộ luật Lao động thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Đồng thời, lao động nữ trong trường hợp nêu tại Khoản 2 Điều 137 Bộ luật Lao động vẫn được hưởng chế độ nghỉ trong giờ làm việc khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi quy định tại Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động nếu đủ điều kiện; tức là giờ làm việc của lao động này đã được giảm 1 giờ (nếu chọn hình thức giảm giờ làm) và còn được nghỉ thêm 60 phút trong giờ làm việc.

Quy định nghỉ trong giờ làm việc của lao động nữ khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi được hướng dẫn chi tiết tại Khoản 4 Điều 80 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động).

Thứ nhất, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi.

Thứ hai, trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định trên thì thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu.

Thứ ba, trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý thì người lao động có thể làm việc trong thời gian lẽ ra được nghỉ trên và được trả thêm tiền lương cho công việc đã làm trong thời gian được nghỉ.