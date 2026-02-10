Kết quả công việc quyết định tiền thưởng, thu nhập và vị trí của công chức

Bộ Nội vụ vừa soạn thảo Sổ tay hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, nhằm thống nhất cách thức xây dựng danh mục nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và làm cơ sở thiết kế phần mềm đánh giá theo quy định mới.

Sổ tay được xây dựng để phục vụ việc triển khai Nghị định số 335/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức, có hiệu lực từ ngày 1/1. Đây là nghị định thay thế các quy định trước đây về đánh giá công chức, hướng tới thay đổi căn bản phương pháp đánh giá theo hướng thực chất, gắn chặt với kết quả công việc.

Công chức sẽ được đánh giá minh bạch theo kết quả đầu ra (Ảnh minh hoạ: Trung Kiên).

Đánh giá công chức theo kết quả, gắn trực tiếp với sản phẩm đầu ra

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025, việc đánh giá công chức được thực hiện trên cơ sở theo dõi thường xuyên, liên tục, đa chiều và định lượng bằng các tiêu chí cụ thể. Các tiêu chí này gắn với tiến độ, số lượng, chất lượng của kết quả, sản phẩm công việc theo từng vị trí việc làm.

Kết quả đánh giá không chỉ để xếp loại chất lượng công chức mà còn được sử dụng làm căn cứ thực hiện khen thưởng, chi trả thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, bố trí vị trí việc làm phù hợp hoặc xem xét cho thôi việc đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quy định này nhằm tăng tính trách nhiệm, khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cào bằng như trước đây.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, đánh giá và sử dụng công chức đúng năng lực, đúng vị trí việc làm, bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh đúng thực chất quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng phần mềm đánh giá công chức

Để đưa quy định mới vào thực tiễn, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm là xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Phần mềm đánh giá phải bảo đảm kết nối, liên thông với hệ thống điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ hiện có của cơ quan, đơn vị. Việc liên thông này nhằm theo dõi xuyên suốt quá trình giao việc, thực hiện nhiệm vụ và đánh giá kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan trong đánh giá công chức.

Việc xây dựng phần mềm được thực hiện trên cơ sở ban hành tiêu chí chung và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bao gồm danh mục sản phẩm, công việc; đơn vị sản phẩm, công việc chuẩn; danh mục sản phẩm, công việc quy đổi của từng cơ quan, đơn vị.

Sổ tay hướng dẫn làm căn cứ triển khai thống nhất

Nhằm hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương triển khai thống nhất, Bộ Nội vụ đã soạn thảo Sổ tay hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức để làm tài liệu tham khảo.

Sổ tay gồm 8 nội dung chính, từ hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ; người lao động làm công tác hỗ trợ, phục vụ; công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; đến hướng dẫn giao việc, theo dõi, chấm điểm, tổng hợp kết quả đánh giá và yêu cầu đối với phần mềm đánh giá.

Do đặc thù chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan khác nhau, các ví dụ trong Sổ tay chủ yếu mang tính gợi ý, khuyến nghị. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị có thể vận dụng, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá phù hợp với đặc điểm công việc, bảo đảm đánh giá công chức gắn chặt với sản phẩm, kết quả thực tế.

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành các nhiệm vụ triển khai Nghị định trước ngày 1/7, bảo đảm quy định mới sớm đi vào cuộc sống.