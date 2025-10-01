Xây dựng Ninh Bình là thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Định hướng chiến lược, mở ra chặng đường phát triển mới cho tỉnh Ninh Bình được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 1/10.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Thanh Bình).

Mở đầu bài phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ, những ngày vừa qua, liên tiếp các cơn bão, nhất là cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương trong cả nước, trong đó Ninh Bình là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề.

"Tôi xin được chuyển lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Mong các đồng chí và bà con vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, động viên, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra", ông Lê Minh Hưng chia sẻ.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I. Tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nghiêm túc, bài bản theo đúng tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó nổi bật là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực; kinh tế của tỉnh có bước tăng tốc vượt bậc; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ.

Quy mô nền kinh tế sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Bình (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) đạt hơn 352.100 tỷ đồng, thu ngân sách năm 2025 ước đạt hơn 75.200 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; cơ bản tự cân đối thu - chi. Du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dần khẳng định vai trò cụm ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy lan tỏa tăng trưởng cao và bền vững.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao các quyết định của Bộ Chính trị cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, ngoài sự phấn khởi, tự hào về những thành tựu đạt được, tỉnh Ninh Bình cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; quy mô nền kinh tế sau hợp nhất tuy lớn hơn nhưng tính bền vững và chất lượng còn chưa cao, sức cạnh tranh chưa thực sự mạnh; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao vẫn là điểm nghẽn cần tháo gỡ; công tác văn hóa, xã hội, giáo dục cần tiếp tục quan tâm hơn nữa; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

"Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan, chủ quan và Báo cáo chính trị trình Đại hội đã thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, phân tích, đánh giá khá đầy đủ.

Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận sâu, phân tích kỹ, làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện và tìm ra giải pháp khả thi khắc phục có hiệu quả, tạo sức bật cho sự phát triển của Ninh Bình trong giai đoạn mới", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu.

Ông định hướng phấn đấu để Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người.