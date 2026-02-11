Đánh giá KPI hằng tháng với cả lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đánh giá, xếp loại kết quả công việc hằng tháng đối với cả lãnh đạo Thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, nhằm khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang, thiếu thực chất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ đổi mới cách đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa kết quả công việc, gắn chặt với sản phẩm, tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Việc đánh giá không chỉ dừng ở cuối năm mà được thực hiện định kỳ hằng tháng, làm căn cứ xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân và tập thể.

Yêu cầu đánh giá hằng tháng không loại trừ lãnh đạo, bao gồm lãnh đạo Thành phố và người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường. Kết quả đánh giá được sử dụng để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với những tồn tại, hạn chế trong cơ quan, đơn vị và lĩnh vực phụ trách.

Cùng với đó, Hà Nội đặt mục tiêu áp dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong hệ thống đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Việc áp dụng KPI nhằm khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính, hình thức, tạo cơ sở so sánh, đo lường cụ thể mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị.

Hà Nội sẽ đổi mới cách đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa kết quả công việc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ, trong đó có kiểm tra đột xuất và tái kiểm tra. Những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để công việc chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm hoặc vi phạm đạo đức công vụ sẽ bị xem xét xử lý nghiêm, kể cả việc kịp thời thay thế để bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Song song với đánh giá cá nhân, Hà Nội yêu cầu gắn kết quả cải cách hành chính, chuyển đổi số với trách nhiệm người đứng đầu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Việc theo dõi, giám sát được thực hiện tập trung trên môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo UBND TP Hà Nội, việc đánh giá hằng tháng đối với cả lãnh đạo và thủ trưởng cơ quan là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ “kỷ cương, chuyên nghiệp”, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.