Nhân sự được làm vị trí khác mà không phải hoàn tiền hỗ trợ tinh giản

Tại Công văn 7707/BNV-TCBC gửi Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 154/2025/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

Liên quan đến việc ký hợp đồng lao động sau khi hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định, đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

Theo đó, trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, được ký hợp đồng lao động tại các vị trí việc làm khác (như văn thư, lái xe, nhân viên tạp vụ) và không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp theo quy định tại khoản 6 Điều 3 của văn bản này.

Như vậy, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được ký hợp đồng lao động làm văn thư, lái xe, nhân viên tạp vụ sẽ không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp tinh giản biên chế.

Nghị định 154 quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng các chế độ sau:

Thứ nhất nhóm có dưới 5 năm công tác thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác.

Nhóm này còn được hưởng trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; được trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thứ hai là người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu.

Nhóm này tiếp tục được hưởng trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; được trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm và cũng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thứ ba là người có từ đủ 5 năm công tác và có tuổi đời còn từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Nhóm này cũng được hưởng trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; được trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 nếu được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì được hưởng các chế độ như quy định trên, nhưng tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Mặt khác, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.