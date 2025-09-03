Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách tinh giản biên chế

Trả lời công văn của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế phụ cấp hàng tháng hiện hưởng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là phụ cấp của tháng liền kề trước khi nghỉ việc do ngân sách trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả.

Theo đó, Bộ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh căn cứ khoản 1 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về ngân sách Trung ương thực hiện khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp để tính phụ cấp hưởng trợ cấp tinh giản biên chế cho các đối tượng này theo quy định.

Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 21 lần mức lương cơ sở.

Còn đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 18 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ cấp bằng 15 lần mức lương cơ sở.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh nghiên cứu thực hiện.