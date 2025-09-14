Khi kết thúc hoạt động, cán bộ không chuyên trách ở xã hưởng chế độ gì?

Bộ Nội vụ đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến về việc trả lời kiến nghị của cử tri.

Theo đó, cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, trình Chính phủ quan tâm chế độ, chính sách và tạo việc làm phù hợp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi thực hiện chủ trương kết thúc việc sử dụng đối tượng này.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, Kết luận số 163-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó yêu cầu "nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố (trước ngày 31/5/2026)".

Vì vậy, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có Văn bản số 12/CV-BCĐ ngày 20/6 hướng dẫn một số nội dung đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, tại Văn bản số 12/CV-BCĐ đã nêu rõ việc tạm thời kéo dài sử dụng và các chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách cấp xã tiếp tục được hưởng theo các nghị quyết của HĐND cấp tỉnh trước đây đến trước ngày 31/5/2026.

Trong khoảng thời gian này, nếu người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế.