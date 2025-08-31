Nguồn kinh phí tinh giản biên chế sẽ được bố trí thế nào?

Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Kinh phí tinh giản của cán bộ, công chức

Đối với cán bộ, công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong cơ quan hành chính, cùng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị sẽ sử dụng nguồn dự toán chi thường xuyên hằng năm được giao để chi trả một số chế độ.

Cụ thể gồm trợ cấp một lần bằng ba tháng tiền lương hiện hưởng; tiếp tục trả nguyên lương và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian đi học nghề; hỗ trợ kinh phí học nghề.

Các chế độ còn lại do ngân sách nhà nước bố trí, với nguyên tắc: ngân sách trung ương đảm bảo cho các cơ quan thuộc bộ, ngành trung ương; ngân sách địa phương đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý.

Đối với việc tinh giản người làm trong cơ quan hành chính, ngân sách thường xuyên chi trả trước, Nhà nước đảm bảo phần còn lại (Ảnh: DT).

Đơn vị sự nghiệp phải tự cân đối nguồn trước khi xin hỗ trợ

Đối với viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo cũng chia thành nhiều nhóm.

Với đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1), hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2), kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế được lấy từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Trường hợp không đủ, có thể sử dụng các quỹ được trích lập theo quy định (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi) và nguồn cải cách tiền lương còn dư.

Đối với nhóm 3 (tự bảo đảm một phần chi thường xuyên) và nhóm 4 (đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên), ngoài nguồn dự toán ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên được giao hằng năm và nguồn thu sự nghiệp, ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí để thực hiện các chế độ còn lại.

Nguyên tắc bố trí tương tự: ngân sách trung ương chi trả cho các đơn vị trực thuộc bộ, ngành trung ương; ngân sách địa phương chi trả cho các đơn vị do địa phương quản lý.

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nguồn kinh phí hoạt động riêng theo nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền, việc chi trả thực hiện chính sách tinh giản biên chế sẽ lấy từ nguồn kinh phí đó.

Riêng năm 2025, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền bổ sung hoặc điều chỉnh dự toán, các đơn vị phải chủ động sử dụng nguồn được giao để chi trả kịp thời.

Tinh giản sai phải thu hồi kinh phí và xem xét trách nhiệm

Về quy trình, dự thảo quy định hàng năm các bộ, ngành và địa phương phải căn cứ số lượng đối tượng tinh giản và số tiền trợ cấp cụ thể để xây dựng dự toán kinh phí. Các bộ, ngành tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí trong dự toán hằng năm của đơn vị; các địa phương tổng hợp chung vào nhu cầu cải cách tiền lương.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế sẽ được phân bổ vào phần không thực hiện tự chủ của các đơn vị sử dụng ngân sách. Các cơ quan, đơn vị chi trả chế độ theo danh sách đã được phê duyệt. Bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý, sử dụng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ. Nếu thực hiện sai, phải thu hồi kinh phí, hủy quyết định tinh giản và bố trí lại công việc cho người không thuộc diện.

Dự thảo cũng nêu rõ, Thông tư mới khi có hiệu lực sẽ thay thế Thông tư 13/2024/TT-BTC. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có thể phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.