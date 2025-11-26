Nâng cao nghiệp vụ chính sách người có công cho công chức

250 đại biểu tham dự hội nghị tập huấn (Ảnh: CTV).

Tham dự lớp tập huấn có 250 đại biểu là lãnh đạo các trung tâm điều dưỡng người có công thuộc Sở Nội vụ và phòng chuyên môn của trung tâm; công chức các phường xã thuộc khu vực tỉnh Hòa Bình cũ, bao gồm: Lãnh đạo UBND các phường xã, lãnh đạo và công chức kế toán, chính sách người có công phòng Văn hóa - Xã hội, cán bộ tiếp nhận hồ sơ chính sách người có công tại Trung tâm hành chính công.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Ông Tân cho rằng: “Chính sách đối với người có công là chính sách vô cùng quan trọng, thực hiện tốt chính sách đối với người có công sẽ góp phần xây dựng xã hội công bằng, nhân văn, ổn định và giữ vững thể chế chính trị”.

Theo ông Tân, sau khi sáp nhập 3 tỉnh (Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc) thành tỉnh Phú Thọ mới và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 148 xã, phường nhưng hầu hết cán bộ cơ sở đều là người mới, với nhiệm vụ mới và chưa có đủ thời gian để nắm bắt kịp thời nhiệm vụ chuyên môn. Chính vì vậy, việc tổ chức các lớp tập huấn là hết sức cần thiết.

Ông Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: CTV).

“Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng không chỉ mang tính chính trị, kinh tế, xã hội mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện những truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện được trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng”, ông Lê Minh Tân nhấn mạnh.

Do đó, ông Tân kỳ vọng hội nghị tập huấn sẽ giúp lãnh đạo các địa phương và đội ngũ công chức làm công tác người có công tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh nắm vững các văn bản về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Từ đó, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tất cả người có công với cách mạng đều được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Ông Tân cũng giới thiệu người được sở tin tưởng, mời làm báo cáo viên hội nghị là bà Nguyễn Thị Hoa, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Nội vụ, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ.

Báo cáo viên sẽ hướng dẫn học viên lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, một số văn bản mới liên quan đến chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Báo cáo viên tương tác trực tiếp, giải đáp từng vướng mắc cụ thể của công chức cơ sở (Ảnh: CTV).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoa, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Nội vụ đã hướng dẫn chi tiết các bước triển khai nhiệm vụ quản lý và sử dụng kinh phí từ khâu xây dựng kế hoạch, dự toán cho đến khâu triển khai các nhiệm vụ theo dự toán giao, thanh quyết toán, xử lý số dư kinh phí và lập báo cáo quyết toán.

Theo bà Hoa, nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng tương tác trực tiếp giữa giảng viên và công chức, lãnh đạo cấp xã, giải đáp những vướng mắc mà cán bộ cơ sở đang gặp phải trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Với phương thức tập huấn kết hợp truyền đạt kiến thức pháp lý chuyên ngành sẽ giúp công chức cấp xã nhanh chóng nắm bắt được công việc, thực hiện nhiệm vụ thông suốt, hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.

Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ dự kiến tổ chức 3 lớp tập huấn về nội dung này cho công chức ngành Nội vụ của toàn bộ 148 phường xã của tỉnh (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ còn triển khai phần mềm kế toán người có công với cách mạng; triển khai nghiệp vụ về chế độ, chính sách người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành đang có hiệu lực.

Các đại biểu tham dự chia sẻ cụ thể các vướng mắc mà họ gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian qua và được chuyên gia giải đáp, hướng dẫn phương pháp thực hiện theo quy định.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn như trên, chia làm 3 khu vực (36 xã phường khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ; 46 xã phường khu vực tỉnh Hòa Bình cũ; 66 xã phường khu vực tỉnh Phú Thọ cũ), mỗi khu vực tổ chức 1 lớp, mỗi lớp tập huấn trong 2 ngày.