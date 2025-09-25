Tập huấn cho cán bộ Nội vụ làm công tác dân tộc tại các tỉnh thành phía Bắc

Lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 nhằm hướng dẫn triển khai, thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ được phân công liên quan đến ngành Nội vụ trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi liên quan trực tiếp đến cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 là Chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô lớn dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và MN nhằm cụ thể hoá Kết luận số 65 ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị, là giải pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào DTTS so với bình quân chung của cả nước, Chương trình được ban hành và triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của đồng bào, được cả hệ thống chính trị đồng tình, hưởng ứng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Châu Giang).

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, báo cáo sơ kết 5 năm 2021-2025 đánh giá, Chương trình đã giải quyết hiệu quả một số vấn đề căn cơ như: xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá và các vấn đề cấp bách khác như: hỗ trợ nhà ở, đất ở, quy hoạch, ổn định dân cư tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Bên cạnh đó, Chương trình cũng đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước); khuyến khích được tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỉ lại của đồng bào dân tộc thiểu số; làm thay đổi đáng kể diện mạo và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi. Những kết quả bước đầu đó đã góp phần quan trọng trong giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định chính trị từ cơ sở, niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ngày càng sâu sắc hơn.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: còn 3/9 nhóm chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; việc hoàn thiện cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập. Chương trình có nội dung rộng, quy mô lớn, liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý của nhiều ngành; một số địa phương còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện; tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình chưa thống nhất đồng bộ giữa các cấp, các địa phương; việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành còn hạn chế; nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chưa tương xứng với nhu cầu đầu tư của các địa phương; Chương trình bắt đầu triển khai vào thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng và kéo dài.

“Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ: kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn, tổ chức thực hiện Chương trình. Để triển khai nhiệm vụ này, hàng năm, Bộ tổ chức khoảng 2-3 hội nghị tập huấn tại các miền. Đây là hội nghị đầu tiên của năm 2025, là dịp thuận lợi để chúng ta đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để kịp thời khắc phục nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn kế hoạch năm 2025 và cả giai đoạn 2025-2030”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu - cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung khắc phục khó khăn về cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống Nhân dân, giải quyết các vấn đề cấp thiết tại địa phương bằng các dự án cụ thể, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" của đồng bào, góp phần thắt chặt niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; tiếp tục củng cố, xây dựng những hạt nhân và hệ thông chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu mong muốn bằng kiến thức sâu rộng, bề dày kinh nghiệm, các giảng viên sẽ lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực và quan trọng nhất để truyền đạt, trang bị một số nội dung, nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tập huấn cho các học viên; đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi liên quan trực tiếp đến cấp xã, phường, đặc khu, nhất là những xã ở các tỉnh miền núi. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh nói riêng và 15 tỉnh miền núi phía Bắc nói chung trong thời gian tới…

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn các chuyên đề: Kết quả triển khai giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai giai đoạn 2026-2030 trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp. Hệ thống thông tin quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; những vấn đề cần quan tâm thực hiện. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; những vấn đề đặt ra, giải pháp và kiến nghị; đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá hệ thống pháp luật liên quan đến dân tộc và công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Đồng thời, trao đổi, thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng người có công và dịch vụ việc làm và Trung tâm phục vụ hành chính công xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.

Châu Giang