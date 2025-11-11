Năm 2026, trợ cấp thất nghiệp cao nhất của viên chức là hơn 26,5 triệu đồng

Từ ngày 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa thống nhất áp dụng cho tất cả người lao động (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Khi chẳng may mất việc, người lao động được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả trợ cấp thất nghiệp hằng tháng, giúp chia sẻ gánh nặng tài chính cho họ trong lúc chưa tìm được việc làm.

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, tối đa không quá 12 tháng.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, trợ cấp thất nghiệp có hạn mức tối đa.

Theo quy định hiện hành (Luật Việc làm năm 2013), mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa áp dụng cho 2 nhóm.

Thứ nhất là nhóm lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định (viên chức, người làm việc theo hợp đồng…), mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 lần mức lương cơ sở.

Thứ hai là nhóm lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, khi Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực thi hành, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa thống nhất áp dụng cho tất cả người lao động là 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, đối với người lao động khu vực nhà nước như viên chức, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng rất cao.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của viên chức tăng cao từ ngày 1/1/2026 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Mức lương cơ sở hiện là 2.340.000 đồng/tháng nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa đối với viên chức theo quy định hiện hành là 11.700.000 đồng/tháng (5 lần mức lương cơ sở).

Nếu được hưởng chế độ ở mức cao nhất là 12 tháng, người lao động này sẽ được nhận số tiền trợ cấp là 140.400.000 đồng/năm.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của viên chức là 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Đồng thời, lương tối thiểu vùng cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1/1/2026. Trong đó, cao nhất là mức lương tối thiểu vùng I, dự kiến tăng từ 4.960.000 đồng/tháng lên mức 5.310.000 đồng/tháng.

Khi đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất của viên chức là 26.550.000 đồng/tháng (5 lần mức lương tối thiểu vùng I).

Nếu được hưởng chế độ ở mức cao nhất là 12 tháng, viên chức sẽ được nhận số tiền trợ cấp là 318.600.000 đồng/năm.