Lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất có thể hơn 100 triệu đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Luật Việc làm 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026) quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tối đa 1% tiền lương tháng.

Đồng thời, chủ sử dụng lao động đóng tối đa 1% quỹ tiền lương tháng của toàn bộ người lao động đang tham gia. Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động.

Nếu người lao động ngừng việc nhưng vẫn hưởng lương bằng hoặc cao hơn lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì vẫn đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương đó.

Hiện mức thấp nhất bằng mức tham chiếu (lương cơ sở khi chưa bãi bỏ), tức 2,34 triệu đồng/tháng.

Về mức đóng tối đa, luật quy định tiền lương tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp không vượt quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1/1/2026, trùng với khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Cụ thể với vùng 1 là 5,31 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 4,73 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 4,14 triệu đồng/tháng, và vùng 4 là 3,7 triệu đồng/tháng.

Khi lương tối thiểu vùng mới được thông qua, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 74 triệu đồng với vùng 4 và cao nhất là 106,2 triệu đồng với vùng 1.

Như vậy, tiền lương làm căn cứ đóng tối đa của năm 2026 sẽ cao hơn mức 46,8 triệu đồng hiện nay (20 lần mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng đang áp dụng).

Bên cạnh việc trần tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp có thể thay đổi, Luật Việc làm năm 2025 sửa đổi điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Luật đã bỏ quy định về điều kiện người sử dụng lao động được hỗ trợ như: “Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động” và điều kiện “Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh”.

Thay vào đó, điều kiện để được hỗ trợ được quy định chi tiết và cụ thể hơn như: Thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định tại Bộ luật Lao động; thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh; Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.