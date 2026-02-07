Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính phụ cấp đặc biệt với cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư này được hưởng phụ cấp đặc biệt.

Cụ thể gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân và tổ chức cơ yếu;

Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng (bao gồm cả trường hợp đang trong thời gian tập sự) đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các hội và các tổ chức phi Chính phủ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Phụ cấp đặc biệt được tính bằng tỷ lệ % so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

Phụ cấp gồm 3 mức: 30%; 50% và 100% áp dụng đối với các đối tượng quy định tại mục I thông tư này làm việc ở địa bàn được quy định trong phụ lục ban hành kèm theo thông tư này.

Bộ Nội vụ cũng nêu ví dụ cụ thể như ông Vũ Văn A., Trung uý công an nhân dân Việt Nam, có hệ số lương hiện hưởng là 4,6, mức lương thực hiện từ ngày 1/10/2004 là 1,334 triệu đồng/tháng.

Ông công tác ở địa bàn được áp dụng mức phụ cấp đặc biệt 50%, thì hàng tháng được hưởng phụ cấp đặc biệt là: 1,334 triệu đồng/tháng x 50% = 667.000 đồng/tháng.

Giả sử bà Nguyễn Thị B,, chuyên viên đang xếp lương bậc 3, hệ số lương hiện hưởng là 3, mức lương thực hiện từ ngày 1/10/2004 là 870.000đ/tháng; làm việc ở địa bàn được áp dụng mức phụ cấp đặc biệt 30%, thì hàng tháng được hưởng phụ cấp đặc biệt là: 870.000 đồng/tháng x 30% = 261.000 đồng/tháng.

Danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang xem dưới đây: