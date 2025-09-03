Cán bộ không chuyên trách cấp xã xin nghỉ sau 31/8 vẫn được hưởng chế độ

Ông Trần Vinh Nguyên là cán bộ không chuyên trách cấp xã tại tỉnh Khánh Hòa. Ông thắc mắc rằng nếu ông xin nghỉ việc tại thời điểm ngày 1/9 thì có được hưởng chế độ theo Điều 9 của Nghị định 154 hay hưởng chế độ theo Điều 8 của Nghị định này.

“Địa phương tôi có thông tin là đang áp dụng chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Điều 8 của Nghị định 154. Lý do là Điều 9 của Nghị định 154 chỉ áp dụng với những người nghỉ ngay từ ngày 1/7. Áp dụng như vậy là đúng hay sai?”, ông Nguyên thắc mắc.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết để hướng dẫn thực hiện khoản 4 Điều 2 Nghị định số 154 bảo đảm phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã ban hành Văn bản số 12-CV/BCĐ.

Trong đó, công văn hướng dẫn rõ trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sau sắp xếp bộ máy tiếp tục được bố trí công tác, sau đó có nguyện vọng nghỉ từ ngày 1/8 đến trước ngày 31/5/2026, thì sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo Điều 9 Nghị định số 154. Quy định áp dụng tại thời điểm nghỉ việc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Điều 9 Nghị định 154, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng các chế độ như sau:

- Đối với người có dưới 5 năm công tác: trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm; bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Đối với người có đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu: trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm; bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Đối với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời còn từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu: trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm; bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Cán bộ, công chức cấp xã, thuộc trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 nên được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thì được hưởng các chế độ như quy định nói trên. Nhưng tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi được bố trí.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.

Tuy nhiên, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nếu nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và được bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì không được hưởng chính sách quy định tại Nghị định này.