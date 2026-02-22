Lương, phụ cấp với công chức cấp xã áp dụng trong năm 2026

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, ông V.V.T. (Quảng Ngãi) cho biết mình là cán bộ khối Đảng của huyện cũ, được hưởng phụ cấp 30%. Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, huyện không còn hoạt động, ông được chuyển về công tác tại khối Đảng của xã mới.

Theo Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15, giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác. Sau thời hạn này, thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật.

Chế độ, chính sách tiền lương áp dụng với công chức ở cơ sở đã được bảo lưu trong 6 tháng kể từ sau sắp xếp đơn vị hành chính (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên đến ngày 1/1/2026, hết thời hạn 6 tháng nhưng cấp có thẩm quyền chưa có quy định mới đối với chế độ của công chức khối Đảng cấp xã. Ông T. hỏi, công chức khối Đảng cấp xã được chi lương và phụ cấp như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, việc bảo lưu chế độ, phụ cấp quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác. Sau thời hạn này, thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật.

Phụ cấp 30% đối với công chức khối Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị ông T. liên hệ với Ban Tổ chức Trung ương để được giải đáp.