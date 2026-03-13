Bảng lương mới của bác sĩ dự kiến khi tăng lương cơ sở 8% từ 1/7

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có nội dung nhóm chính sách về chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp đặc thù đối với nhân viên ngành y tế.

Cụ thể, từ ngày 1/1, bác sĩ mới tuyển dụng được nâng lương lên bậc 2 (thay vì bậc 1).

Theo đó, mức lương của bác sĩ mới ra trường từ 1/1 theo hệ số 2,67, bậc 2 của dược sĩ, bác sĩ y khoa. Mức lương này được áp dụng khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Hiện nay, mức lương của bác sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được sửa đổi bởi Thông tư 03/2022/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2022.

Theo đó, mức lương của bác sĩ được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, mức lương của bác sĩ chuyên khoa được xác định theo công thức sau: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở. Mức lương này chưa bao gồm phụ cấp.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV được sửa đổi bởi Thông tư 03/2022/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2022, bác sĩ chuyên khoa cấp I giữ chức danh bác sĩ chính (hạng II) và bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), hệ số lương từ 4,40 đến 6,78.

Trường hợp bác sĩ chuyên khoa cấp II giữ chức danh bác sĩ cao cấp (hạng I) và bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương 6,2 đến hệ số lương 8.

Hiện nay, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2024. Theo thông tin được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai mới đây, mức lương cơ sở được dự kiến tăng 8% từ 1/7. Như vậy, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng (mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng).

Với mức lương cơ sở dự kiến là 2,53 triệu đồng thì bảng lương của bác sĩ từ 1/7 sẽ được dự tính như sau:

(Đơn vị: Đồng)