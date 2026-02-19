Điều đặc biệt về người nhận thưởng Tết cao nhất 5 năm qua

Những năm qua, mức thưởng Tết cao nhất chủ yếu thuộc về người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng tại các thành phố lớn như TPHCM, Đà Nẵng, tỉnh Long An...

Mức thưởng cao nhất ghi nhận qua các năm đều hơn 1 tỷ đồng. Đột biến, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024, tỉnh Long An cho biết có mức thưởng Tết đến 5,68 tỷ đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Bộ Nội vụ ghi nhận mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người từ việc tổng hợp số liệu từ 4,2 triệu lao động của hơn 50.000 doanh nghiệp trên cả nước.

Mức này đang cao hơn 13% so với mức thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước có khoản thưởng trung bình khoảng 9,44 triệu đồng/người, còn doanh nghiệp dân doanh khoảng 7,37 triệu đồng.

Mức thưởng Tết của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI khoảng 9,21 triệu đồng, tăng 12% so với năm trước. Người lao động trong loại hình doanh nghiệp này có thưởng Tết Nguyên đán lên đến hơn 1,8 tỷ đồng. Đây cũng là mức thưởng Tết cao nhất từ phía các tỉnh, thành đã công bố.

Qua tổng hợp, Sở Nội vụ TPHCM nhận thấy, mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp ngành điện tử - công nghệ thông tin; chế biến thực phẩm; phát triển phần mềm; kinh doanh bất động sản...

Trước đó dịp Tết năm 2025, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã thông tin mức thưởng bình quân 7,72 triệu đồng/tháng. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 7,66 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 6,76 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dẫn đầu về mức tiền thưởng, bình quân là 8,24 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 cao nhất là 1,908 tỷ đồng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin ở TPHCM.

Dựa trên tổng hợp từ hơn 47.300 doanh nghiệp báo cáo, tương ứng với 4,79 triệu lao động, Bộ Nội vụ ghi nhận thưởng Tết năm 2024 bình quân là 6,85 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm 2024 là 5,68 tỷ đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An.

Như vậy, năm 2024 ghi nhận đột phá về mức thưởng cao nhất dịp Tết Âm lịch, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Mức thưởng Tết bình quân của người lao động tăng lên qua các năm (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19, Tết năm 2023 có mức thưởng bình quân là 6,86 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất dịp Tết Âm lịch Quý Mão năm 2023 là 1,004 tỷ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở thành phố Đà Nẵng.

Một số địa bàn có mức thưởng cao tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Tại Hà Nội là 400 triệu đồng; tại TPHCM là 759,9 triệu đồng...

Mặt khác, mức thưởng Tết Âm lịch 2022 bình quân hơn 6,1 triệu đồng, giảm nhẹ so với năm 2021. Mức thưởng bình quân bằng gần 1 tháng lương (6,17 triệu đồng/người). Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất cho một cá nhân thuộc về một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin ở Đà Nẵng, với 1,43 tỷ đồng.

Đây cũng là năm có ít doanh nghiệp nộp báo cáo và mức thưởng thấp hơn so với năm trước. Nguyên nhân do dịch Covid-19 dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ… làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.