Bảng lương dự kiến của sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội và công an từ ngày 1/7

Lương sĩ quan sẽ tăng theo lương cơ sở (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Ngày 9/3, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến sẽ tăng lương cơ sở từ ngày 1/7, mức tăng là khoảng 8%.

Hiện lương của lực lượng vũ trang được tính căn cứ theo công thức quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang), được sửa đổi và bổ sung bởi các nghị định sau: Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP, Nghị định số 117/2016/NĐ-CP và Nghị định số 07/2026/NĐ-CP. Cụ thể, lương cơ bản sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương được hưởng theo cấp bậc quân hàm.

Hiện hệ số lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân được quy định tại bảng 6 trong phần phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Căn cứ vào bảng trên, nếu lương cơ sở tăng thêm khoảng 8% so với mức 2.340.000 đồng/tháng hiện tại thì lương của sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan công an nhân dân được tính như sau: