Giấy tờ bắt buộc phải có khi đi bầu cử

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 83/2025/QH15), cử tri khi thực hiện quyền bầu cử phải trực tiếp bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay (trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định). Khi đi bầu cử, cử tri phải xuất trình thẻ cử tri.

Như vậy, thẻ cử tri là giấy tờ bắt buộc cử tri phải mang theo khi đi bỏ phiếu bầu, thực hiện quyền bầu cử.

Thẻ cử tri có đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước... của cử tri (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 21/2025/TT-BNV (hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031), thẻ cử tri được Tổ bầu cử phát đến tận tay cử tri chậm nhất là trước ngày bầu cử 3 ngày.

Tổ bầu cử phối hợp với công an cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện việc rà soát danh sách cử tri trong quá trình phát thẻ cử tri cho cử tri trên địa bàn.

Trường hợp đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bầu cử mà Tổ bầu cử vẫn không thể liên hệ được với cử tri để phát thẻ cử tri do cử tri có tên trong danh sách không có mặt tại nơi đã đăng ký thường trú (hoặc tạm trú), hoặc không thể liên lạc được bằng các phương tiện liên lạc khác thì Tổ bầu cử thông báo đến UBND cấp xã xem xét việc xóa tên người đó trong danh sách cử tri.

Trường hợp đến ngày bầu cử mà thẻ cử tri bị rách, hỏng hoặc bị mất thì cử tri phải kịp thời báo cáo với Tổ bầu cử.

Tổ bầu cử phải thu hồi thẻ cử tri bị rách, hỏng. Đối với trường hợp cử tri bị mất thẻ cử tri thì Tổ bầu cử phải yêu cầu cử tri viết giấy xác nhận đã mất thẻ cử tri (kèm theo xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác) và đề nghị được cấp thẻ cử tri mới.

Như vậy, trong trường hợp này, cử tri phải xuất trình thêm giấy tờ tùy thân mới được cấp lại thẻ cử tri. Do đó, giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu...) cũng là giấy tờ cần thiết phải mang theo.

Trong trường hợp cử tri trình báo thẻ cử tri bị rách, hỏng hoặc bị mất, Tổ bầu cử có trách nhiệm báo cáo với UBND cấp xã để cấp lại thẻ cho cử tri.

Riêng đối với trường hợp cấp lại thẻ cử tri do bị mất thì Tổ bầu cử ghi chú tại danh sách cử tri về việc cấp lại thẻ cử tri do bị mất để theo dõi khi thực hiện bỏ phiếu trong ngày bầu cử, tránh trường hợp người khác nhặt được thẻ cử tri bị mất để thực hiện việc bỏ phiếu làm ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, sau khi cử tri bỏ phiếu bầu cử xong, thành viên Tổ bầu cử có trách nhiệm nhắc cử tri xuất trình lại thẻ cử tri và đóng dấu “Đã bỏ phiếu” lên mặt trước của thẻ cử tri.

Cử tri được giữ lại thẻ cử tri nhưng không được xuất trình thẻ cử tri đã đóng dấu “Đã bỏ phiếu” để yêu cầu tham gia bỏ phiếu.