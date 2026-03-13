Lan tỏa các giá trị lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 13/3, Học viện Hành chính và Quản trị công phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI, năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết sau gần 8 năm triển khai, Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã từng bước đi vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có cách làm sáng tạo trong việc triển khai nghị quyết, trong đó có việc tổ chức cuộc thi chính luận do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo.

Theo ông Bình, qua 5 lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút sự tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là các nhà khoa học, giảng viên, phóng viên, học viên và sinh viên trên cả nước. Nhiều tác phẩm có chất lượng cao được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối với hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cuộc thi không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là diễn đàn học thuật quan trọng, nơi tập hợp trí tuệ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và học tập nhằm luận giải, bảo vệ các giá trị nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Ông Bình cho biết năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng thời là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị vẫn gia tăng hoạt động chống phá trên nhiều phương diện, đặc biệt là trên không gian mạng.

“Trong bối cảnh đó, yêu cầu đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng cao. Không chỉ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, mà còn phải chủ động xây dựng và lan tỏa các giá trị lý luận, các luận cứ khoa học từ thực tiễn đổi mới của đất nước”, ông nói.

Để cuộc thi đạt hiệu quả, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; coi việc tham gia cuộc thi gắn với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo.

Các tác phẩm dự thi cần bảo đảm tính chính luận, tính khoa học và tính chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa nhiệm vụ “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là khẳng định và phát triển những giá trị đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; còn “chống” là phản bác có cơ sở khoa học đối với các quan điểm sai trái, xuyên tạc.

Cùng với đó, các đơn vị được khuyến khích đổi mới cách tiếp cận, tận dụng các phương thức truyền thông hiện đại để nâng cao sức lan tỏa của các tác phẩm chính luận.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, cho biết cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy nghiên cứu lý luận, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo ông Chiến, trong những năm qua, cuộc thi đã trở thành diễn đàn chính trị – học thuật có uy tín, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, giảng viên, phóng viên và sinh viên. Nhiều tác phẩm dự thi đã cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Lãnh đạo các học viện kỳ vọng cuộc thi năm nay sẽ tiếp tục thu hút đông đảo tác giả tham gia, góp phần lan tỏa các giá trị lý luận của Đảng và củng cố niềm tin xã hội trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.