Tiếp nhận gần 80 tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Chiều 12/3, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương, nguyên Cục phó Cục Quản trị, Bộ Công an và gia đình ông Trịnh Hải, nguyên Phó trưởng phòng Ảnh, Báo Nhân Dân trao tặng.

Bà Lê Thị Phượng (phải) tiếp nhận tư liệu từ đại diện gia đình bà Lê Phương (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Lê Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích cho biết việc thường xuyên sưu tầm, bổ sung tư liệu và hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện và làm phong phú thêm nguồn tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Người.

Theo bà Phượng, những bức ảnh được trao tặng không chỉ đơn thuần là tư liệu hình ảnh mà còn là những khoảnh khắc lịch sử chân thực, phản ánh hình ảnh giản dị, gần gũi và giàu tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động đối nội, đối ngoại cũng như trong đời sống thường ngày.

"Việc 2 gia đình trao tặng những tư liệu quý giá này cho Khu Di tích không chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị di sản của Người", bà Phượng nhấn mạnh.

Tại lễ tiếp nhận, gia đình bà Lê Phương đã trao tặng cho Khu Di tích nhiều tư liệu ảnh quý, tiêu biểu trong đó có 3 bức ảnh chụp sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm cơ quan Bộ Công an dịp Tết năm 1960, do ông Nguyễn Minh Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, chồng bà Lê Phương - trực tiếp chụp Người.

Những bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc bình dị khi Bác Hồ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với lực lượng bảo vệ an ninh của đất nước.

Bên cạnh đó, gia đình bà Lê Phương cũng trao tặng 60 bức ảnh tư liệu liên quan đến các hoạt động đối ngoại giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Lào đầu những năm 1960 trong đó có ảnh chụp Lễ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pathet Lào và Chính phủ Vương quốc Lào - một sự kiện quan trọng thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong thời kỳ đấu tranh cách mạng cũng được gia đình bà trao tặng trong dịp này.

Cũng tại buổi lễ, gia đình ông Trịnh Hải, nguyên Phó trưởng phòng Ảnh, Báo Nhân Dân, đã trao tặng Khu Di tích 12 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính ông Hải trực tiếp chụp trong một số hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Ông Trịnh Hải là một trong những phóng viên ảnh của Báo Nhân Dân từng vinh dự được trực tiếp chụp ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gia đình nhà báo Trịnh Hải (bên trái) trao tặng tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo bà Lê Thị Phượng, những ảnh tư liệu được trao tặng lần này là những tư liệu có giá trị đặc biệt trên nhiều phương diện: Lịch sử, tư liệu, lưu trữ, trưng bày và giáo dục. Những tư liệu này không chỉ ghi lại những hình ảnh chân thực về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động đối nội, đối ngoại mà còn góp phần khắc họa rõ hơn nhân cách lớn, phong cách sống giản dị, gần gũi, sự quan tâm sâu sắc của Người đối với đồng bào, chiến sĩ.

Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương và gia đình ông Trịnh Hải trao tặng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Phượng cho biết, thời gian tới, các tư liệu, hiện vật được tiếp nhận sẽ tiếp tục được Khu Di tích nghiên cứu, bảo quản khoa học và từng bước giới thiệu tới công chúng thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giáo dục, qua đó góp phần giúp các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.