Số lượng công việc, lao động hợp đồng được ký trong đơn vị sự nghiệp công

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Những công việc được thực hiện theo hợp đồng

Dự thảo quy định 5 nhóm công việc được thực hiện hợp đồng bao gồm: công việc ở vị trí việc làm quản lý; công việc ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; công việc ở vị trí việc làm hỗ trợ cho công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; công việc phục vụ cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Các công việc trên được xác định trong danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự thảo nghị định cũng quy định đối tượng ký kết hợp đồng. Cụ thể với các công việc ở vị trí việc làm quản lý thì đối tượng thuộc diện này chính là chuyên gia, nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ; luật gia, luật sư, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ; người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược trọng điểm phù hợp với sự phát triển của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài nhóm trên, liên quan đến các công việc ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ, thêm một số đối tượng được đề xuất là người có kinh nghiệm, am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ và đã từng triển khai trực tiếp các nhiệm vụ cụ thể có tính chất tương tự; người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ hoặc vị trí việc làm hỗ trợ; pháp nhân đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện cung ứng dịch vụ.

Đối tượng của công việc ở vị trí việc làm phục vụ là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm phục vụ; pháp nhân đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện cung ứng dịch vụ.

Dự thảo cũng quy định rõ người đứng đầu cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phân cấp, ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp, ủy quyền; quyết định ký kết hợp đồng hoặc ủy quyền thực hiện ký kết hợp đồng đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Định hướng số lượng hợp đồng ký kết

Về số lượng hợp đồng ký kết, theo dự thảo, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1) và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2) quyết định ký kết hợp đồng theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị.

Trường hợp pháp luật có quy định về số lượng viên chức tối thiểu của đơn vị cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu thì phải bảo đảm đủ số lượng theo quy định.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3) từ 70% đến dưới 100% ký kết hợp đồng ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ đối với số còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.

Đối với đơn vị tự bảo đảm dưới 70% chi thường xuyên hoặc đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý thống nhất trước khi thực hiện.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4), trừ đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế, ký kết hợp đồng đối với số còn thiếu so với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao hoặc để kịp thời thay cho số viên chức nghỉ thai sản, thôi việc, nghỉ hưu.

Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế ký kết hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ nhưng số lượng lao động hợp đồng chiếm không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người có mặt với số lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành.

Số lượng hợp đồng ký kết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương xem xét, quyết định.