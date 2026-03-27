Tiêu chuẩn với người phụ trách kế toán cấp xã

Bà Hường là chuyên viên Liên đoàn lao động tại một đơn vị hành chính cấp huyện cũ. Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bà được phân công về công tác tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam của một đơn vị hành chính cấp xã.

Trình độ chuyên môn của bà Hường là cử nhân ngành lịch sử. Năm 2020, bà đi học văn bằng 2 ngành kế toán. Tuy nhiên, xét thấy mình không phù hợp với công việc kế toán nên sau khi hoàn thành khóa học, bà Hường không theo ngành, chưa từng đảm nhận vị trí kế toán, chưa sử dụng văn bằng này trong hồ sơ để tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng lương hay chuyển công tác mà chỉ kê khai khi bổ sung hồ sơ Đảng viên hằng năm.

Điều khó khăn là cơ quan mà bà Hường hiện đang công tác lại bổ nhiệm bà Hường phụ trách vị trí kế toán của đơn vị. Bà Hường nhận thấy bản thân không đủ điều kiện để làm người phụ trách kế toán tại cơ quan Mặt trận tổ quốc xã vì bà không có chứng chỉ kế toán trưởng, không có thời gian thực tế từng làm công tác kế toán...

“Tôi xin hỏi, việc bổ nhiệm như thế có đúng quy định không? Nếu cơ quan vẫn ra quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán đối với tôi thì tôi có đủ điều kiện pháp lý để đăng ký chữ ký, thực hiện giao dịch tại Kho bạc Nhà nước không?”, bà Hường thắc mắc.

Vị trí kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại đơn vị sử dụng ngân sách có tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Trả lời bà Hường, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính, cho biết tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán được quy định tại Khoản 4 Điều 53 và Khoản 1 Điều 54 Luật Kế toán 2015.

Theo đó, kế toán trưởng, người phụ trách kế toán phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định; trong đó có 2 điều kiện là “có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” và “có thời gian công tác thực tế về kế toán”.

Do đó, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cho biết: “Trường hợp bà chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng và chưa đủ thời gian công tác thực tế về kế toán thì chưa đủ điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán”.

Về việc ký chứng từ giao dịch với Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán đề nghị bà Hường thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 157/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều khoản này hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức ngân sách.

Theo đó, chữ ký thứ hai đăng ký khi giao dịch tại Kho bạc Nhà nước là “chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của cơ quan, đơn vị, tổ chức và người được uỷ quyền ký thay kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán”.