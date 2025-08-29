Lái xe, bảo vệ, tạp vụ có được hưởng chính sách theo Nghị định 178?

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Sở Nội vụ Hải Phòng về việc hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Liên quan đến đối tượng là hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) thì trường hợp lao động hợp đồng là nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ, kỹ thuật... thuộc đối tượng quy định.

Do đó, các trường hợp này sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại mà được xác định là dôi dư thì thuộc đối tượng xem xét, áp dụng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Về viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ tại Công văn số 68/CV-BCĐ thì trước mắt, giữ ổn định hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa phương.

Đồng thời, chỉ thực hiện sắp xếp khi thực sự cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn, địa phương thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế) để thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đơn vị nào trực tiếp thực hiện phương án hợp nhất, sáp nhập được xác định là đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy để xem xét áp dụng các chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Về trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...), nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, căn cứ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách, chế độ.

Sau khi chính quyền cấp xã mới được thành lập và đi vào hoạt động ổn định thì cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đối với trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã khi sức khỏe không bảo đảm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Mục đích nhằm tạo điều kiện thuận lợi bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý còn trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, đáp ứng ngay yêu cầu công việc được giao.