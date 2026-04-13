Khi nào chủ hộ kinh doanh phải đóng BHXH bắt buộc?

Hộ kinh doanh hiện cũng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (Ảnh: Nguyễn Vy).

Gửi câu hỏi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, ông Nhân cho biết bố của ông là chủ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán năm 2025. Từ ngày 1/1, được chuyển thành nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Ông Nhân hỏi: “Theo Nghị định số 158/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc) thì đối với trường hợp của bố tôi, thời hạn tham gia BHXH bắt buộc được tính từ ngày 31/1/2026 hay ngày 1/7/2029?”.

Trả lời ông Nhân, BHXH TPHCM cho biết: “Căn cứ Điểm m Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP thì từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc”.

Đối chiếu với quy định trên, BHXH TPHCM hướng dẫn: “Trường hợp bố của ông là chủ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán năm 2025, từ ngày 1/1/2026 được chuyển thành nộp thuế theo phương pháp kê khai thì bố của ông thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/1/2026”.