Khi nào chủ hộ kinh doanh phải đóng BHXH bắt buộc?
(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội TPHCM hướng dẫn thời điểm chủ hộ kinh doanh phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Gửi câu hỏi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, ông Nhân cho biết bố của ông là chủ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán năm 2025. Từ ngày 1/1, được chuyển thành nộp thuế theo phương pháp kê khai.
Ông Nhân hỏi: “Theo Nghị định số 158/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc) thì đối với trường hợp của bố tôi, thời hạn tham gia BHXH bắt buộc được tính từ ngày 31/1/2026 hay ngày 1/7/2029?”.
Trả lời ông Nhân, BHXH TPHCM cho biết: “Căn cứ Điểm m Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP thì từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc”.
Đối chiếu với quy định trên, BHXH TPHCM hướng dẫn: “Trường hợp bố của ông là chủ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán năm 2025, từ ngày 1/1/2026 được chuyển thành nộp thuế theo phương pháp kê khai thì bố của ông thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/1/2026”.
Theo Điểm d Khoản 1 Điều 31 Luật BHXH, nhóm chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.
Điều 5 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở, hiện là 2,34 triệu đồng (khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở).
Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì Chính phủ quy định mức tham chiếu và mức này không thấp hơn lương cơ sở.
Như vậy, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất của nhóm chủ hộ kinh doanh hiện nay là 2,34 triệu đồng và cao nhất là 46,8 triệu đồng.