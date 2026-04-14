Hành trình người không chuyên trách cấp xã được tiếp nhận làm công chức

Hơn 10 ngày trôi qua, anh Nguyễn Anh Tuấn chính thức trở thành công chức thuộc biên chế cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc một xã thuộc tỉnh Tuyên Quang. Anh là chuyên viên về công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, anh Nguyễn Anh Tuấn đảm nhận công tác hỗ trợ Phòng văn hóa - xã hội của xã. Trước đó, anh có 6 năm là cán bộ không chuyên trách cấp xã đảm nhiệm mảng dân tộc và tôn giáo.

Thời gian không lâu sau khi có thông tin kết thúc hoạt động của người không chuyên trách cấp xã trước ngày 31/5 tới, anh nhận thông báo của Tỉnh ủy Tuyên Quang liên quan đến việc nộp hồ sơ để xét duyệt tiếp nhận vào công chức với cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Trước cơ hội này, anh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ. Cuối tháng 12/2025, anh nhận thông báo đủ điều kiện về hồ sơ để tiếp nhận làm công chức.

Sau thời gian này, những cán bộ không chuyên trách như anh trên địa bàn tỉnh được tạo điều kiện cho 1 tháng ôn tập.

"Khi ấy, tôi dành thời gian ôn tập các tài liệu liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình, đồng thời là các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị định, thông tư của Chính phủ... Tất cả được tôi hệ thống lại khoa học để có thể nắm vững hơn nữa", anh chia sẻ.

Nhiều cán bộ không chuyên trách cấp xã được tiếp nhận vào làm công chức (Ảnh minh họa: Hoài Sơn)

Cuộc sát hạch tại tỉnh trải qua vòng phỏng vấn trực tiếp. Anh tự tin trả lời các câu hỏi xoay quanh quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

"Ngày 1/4 được nhận quyết định tiếp nhận vào công chức, tôi cảm giác rất vui, phấn khởi khi được mở cơ hội trở thành công chức. Trong bối cảnh mới, nhiều nhiệm vụ nặng nề, tôi tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành công việc được giao phó", nam công chức chia sẻ.

Theo thông báo của Tỉnh ủy Tuyên Quang, có 278 chỉ tiêu tiếp nhận làm công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc cấp xã trên toàn tỉnh. Trong đó, người hoạt động không chuyên trách cấp xã là một trong 3 nhóm đối tượng được xét tiếp nhận.

Thông báo của tỉnh cũng nêu rõ về tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận cũng như xác định người trúng tuyển. Ngoài ra, thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch cũng được nêu rõ. Anh Nguyễn Tuấn Anh cho rằng mình may mắn khi đáp ứng đủ điều kiện. Tại xã, có 2/3 cán bộ không chuyên trách đủ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức như anh.

Đầu tháng 3, tỉnh Tuyên Quang cũng có thông báo về việc tiếp nhận vào làm công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc cấp xã đợt 2 với tổng số 146 chỉ tiêu.

Nhiều địa phương cũng thực hiện việc tiếp nhận này. Cụ thể, 257 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại Đắk Lắk sẽ được kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức.

Tỉnh Đắk Lắk có 57/102 xã, phường đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức. Những địa phương này được UBND tỉnh giao 4.486 biên chế trong năm nay. Trong đó, số lượng biên chế đã sử dụng 2.837, chưa sử dụng 1.649 biên chế. Chỉ tiêu đăng ký tiếp nhận vào làm công chức năm 2026 là 257 biên chế.

Trong đó, các địa phương có nhu cầu tiếp nhận công chức nhiều nhất của Đắk Lắk trong năm nay gồm: Phường Xuân Đài là 12 người; phường Đông Hòa là 9 người; phường Sông Cầu, xã Đồng Xuân và xã Tuy An Tây mỗi địa phương 8 người.

Song song với việc tiếp nhận vào làm công chức với người đủ điều kiện, các tỉnh cũng tiến hành giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị định 154.