Xây dựng chế độ mới của cán bộ không chuyên trách ở thôn sau sắp xếp

Theo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW đi kèm của Nghị quyết số 105, Chính phủ đã đề cập một số nội dung liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố trong thời gian sắp tới.

Cụ thể, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý II.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tham mưu xây dựng đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, phù hợp với tình hình mới; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn thực hiện. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý III.

Sở Nội vụ được UBND tỉnh Ninh Bình giao trình Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn vào tháng 4 (Ảnh: Ninh Mạnh Thắng).

Việc rà soát, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố sẽ được triển khai trên toàn quốc trong năm 2026. Hiện nay, nhiều địa phương đang xây dựng đề án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố. Điển hình như tại Ninh Bình, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã được đưa vào chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Theo Quyết định 257/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng và trình Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trong tháng 4/2026.

Tại Nghệ An, việc chuẩn bị sắp xếp thôn, xóm, bản, tổ dân phố đã được đưa vào chỉ đạo chính thức. Ngày 6/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 07-CT/TU về tiếp tục kiện toàn chính quyền địa phương hai cấp, trong đó yêu cầu chủ động về mọi mặt để chuẩn bị phương án sắp xếp khối, xóm, bản, tổ dân phố khi có chủ trương, hướng dẫn của Trung ương.

Tính đến hết năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố. Trong đó, có 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố.

Chính phủ đã quy định rõ các chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Nghị định quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng các chế độ cụ thể với 3 trường hợp: Người có dưới 5 năm công tác; người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu.

Bên cạnh nhóm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định, nghị định cũng quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.