2 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở đủ tặng bằng khen, bỏ điều kiện sáng kiến

Theo tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, thì dự luật thiết kế lại tiêu chuẩn "Chiến sĩ thi đua cơ sở" đảm bảo rõ ràng, cụ thể.

Cụ thể, thay thế cụm từ “có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu” bằng cụm từ “có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được cấp có thẩm quyền đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” tại khoản 1 Điều 23 của Luật hiện hành. Quy định trên để phù hợp với Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025.

Đồng thời, dự luật cũng đề xuất giao Chính phủ quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; quy định đối tượng, tỷ lệ đóng góp vào sáng kiến, nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phù hợp với thực tiễn một số ngành, lĩnh vực đặc thù (y tế, giáo dục) có nhiều sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với những sửa đổi trên, Chính phủ kỳ vọng sẽ bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác hơn trong việc xét tặng danh hiệu thi đua này.

Tiêu chuẩn tặng bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh cho cá nhân hiện nay (Ảnh: Minh Thu; Đồ họa: Tùng Nguyên).

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng sửa đổi quy định về bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh. Cụ thể, bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn theo quy định.

Ở đây, dự luật sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn: "Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công tác xã hội, từ thiện nhân đạo”.

Bên cạnh đó, cá nhân đạt tiêu chuẩn "có 2 lần liên tục trở lên đến thời điểm đề nghị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có 2 năm liên tục đến thời điểm đề nghị trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cũng đủ điều kiện nhận bằng khen.

Như vậy so với luật hiện hành, dự thảo luật đã bỏ quy định trong thời gian đó có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 2 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở. Điều này tương ứng với việc bỏ quy định phải có 4 sáng kiến trong 2 năm.