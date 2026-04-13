Dự kiến bảng lương công chức thuế và hải quan từ ngày 1/7

Lương công chức thuế và hải quan được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC (quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ).

Theo đó, công chức chuyên ngành thuế bao gồm 5 chức danh sau: Kiểm tra viên cao cấp thuế; Kiểm tra viên chính thuế; Kiểm tra viên thuế; Kiểm tra viên trung cấp thuế; Nhân viên thuế.

Công chức chuyên ngành hải quan cũng có 5 chức danh: Kiểm tra viên cao cấp hải quan; Kiểm tra viên chính hải quan; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên trung cấp hải quan; Nhân viên hải quan.

Xếp lương các ngạch công chức này được hướng dẫn thực hiện tại Điều 24 Thông tư số 29/2022/TT-BTC.

Cụ thể, các ngạch công chức chuyên ngành thuế, hải quan được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế, kiểm tra viên cao cấp hải quan được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 1.

Ngạch kiểm tra viên chính thuế, kiểm tra viên chính hải quan được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 1.

Ngạch kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan được áp dụng hệ số lương công chức loại A1.

Ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan được áp dụng hệ số lương công chức loại A0.

Ngạch nhân viên hải quan, nhân viên thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại B.

Hiện Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 2,53 triệu đồng/tháng.

Nếu đề xuất trên được thông qua, bảng lương dự kiến của công chức ngành thuế và hải quan từ ngày 1/7/2026 như sau: